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Siyaset Dendias'ın zoruna gitti: Türkiye Müslümanların lideri gibi!
Siyaset

Dendias'ın zoruna gitti: Türkiye Müslümanların lideri gibi!

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin dünyadaki tüm Müslüman ülkelerin lideri gibi davrandığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-05-25 14:22:00 -
Dendias'ın zoruna gitti: Türkiye Müslümanların lideri gibi!

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Soçi'de bir araya geldi. Yunan bakan, gerçekleştirilen görüşme sonrasında yaptığı açıklamalarda Türkiye'yi hedef aldı.

"Müslüman ülkelerin lideri gibi davranıyor"

Dendias, Türkiye'nin dünyadaki tüm Müslüman ülkelerin lideri gibi davrandığını ve bu sebeple "bölgede istikrarsızlığa neden olduğunu" öne sürdü.

"Samimi diyalog istiyoruz"

Son Türkiye ziyaretinde Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dendias, Doğu Akdeniz ve Ayasofya konusunda provokasyon yapmıştı. Türkiye'nin bölgesel meselelerdeki her yapıcı adımı karşısında da kışkırtıcı açıklamalar yapan Yunan bakan, tüm bunları görmezden gelerek Yunanistan’ın amacının samimi diyalog olduğunu söyledi.

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Yorumlar

AHMET E.

HA ŞUNU BİLEYDİN DENDİAS .TÜRK LİDER DOĞAR LİDER OLUR VE LİDER ÖLÜR.
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Barış

BU MAL DAHA YENİMİ ANLAMIŞ.BİR DE DIŞİŞLERİ BAKANIYMIŞ.BU MAL BU ZEKAYLA FAZLA YAŞAMAZ.
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