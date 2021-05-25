Dendias'ın zoruna gitti: Türkiye Müslümanların lideri gibi!

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Soçi'de bir araya geldi. Yunan bakan, gerçekleştirilen görüşme sonrasında yaptığı açıklamalarda Türkiye'yi hedef aldı.

"Müslüman ülkelerin lideri gibi davranıyor"

Dendias, Türkiye'nin dünyadaki tüm Müslüman ülkelerin lideri gibi davrandığını ve bu sebeple "bölgede istikrarsızlığa neden olduğunu" öne sürdü.

"Samimi diyalog istiyoruz"

Son Türkiye ziyaretinde Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dendias, Doğu Akdeniz ve Ayasofya konusunda provokasyon yapmıştı. Türkiye'nin bölgesel meselelerdeki her yapıcı adımı karşısında da kışkırtıcı açıklamalar yapan Yunan bakan, tüm bunları görmezden gelerek Yunanistan’ın amacının samimi diyalog olduğunu söyledi.