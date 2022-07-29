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Gündem Dendias'ın Kıbrıs ziyaretinde bomba Türkiye itirafı: Engelleyemiyoruz
Gündem

Dendias'ın Kıbrıs ziyaretinde bomba Türkiye itirafı: Engelleyemiyoruz

Türkiye'nin son teknolojiye sahip yeni sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın 9 Ağustos'ta göreve başlayacağının duyurulmasıyla, Türkiye'nin meşru haklarını gasp etmeye çalışan Yunanistan'ı korku sardı. Türkiye'nin karbon arama faaliyetlerini hazmedemeyen Yunanistan'ın Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Güney Kıbrıslı mevkidaşı Yiannis Kasoulidis ile görüşmek için acil olarak Kıbrıs'a gitti. Görüşme sonrası açıklama yapan Kasoulidis, Abdülhamid Han'ın göreve başlamasıyla ilgili, "Engelleyemiyoruz" itirafında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-07-29 16:54:00 -
Dendias'ın Kıbrıs ziyaretinde bomba Türkiye itirafı: Engelleyemiyoruz

 

Türkiye, dördüncü sondaj gemisi olan Abdülhamid Han'ın 9 Ağustos'ta göreve başlayacak olmasının gururunu yaşıyor. Geçtiğimiz haftalarda Abdülhamid Han'a yoğun ilgi gösteren Yunanistan, sondaj gemisinin göreve başlama tarihinin belli olmasıyla birlikte Abdülhamid Han'ı yeniden gündeme getirdi.

Son günlerde Yunan basınında sıklıkla Abdülhamid Han haberlerinin görünmesinin yanı sıra Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, konuyu Kıbrıs ziyaretine de taşıdı.

Apar topar Lefkoşa'ya giden Dendias'ın seçeneklerini masaya yatırdığı ve Rum lider Nikos Anastasiadis'la görüştüğü ifade edildi. Yunan basını Dendias ile Kıbrıslı mevkidaşı Yiannis Kasoulidis'ın Abdülhamid Han'ı 6'dan fazla noktada çalışma yapacağı konusunda hemfikir olduğunu yazdı.

Kasoulidis ayrıca, "Türk sondaj gemisini bekliyoruz. Bunu engelleyemeyiz, ancak mücadelemizi diplomatik alanda vereceğiz" ifadelerine yer verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Abdülhamid Han sondaj gemisini 9 Ağustos'ta Mersin'den ilk görev yerine uğurlayacağız" sözlerine yer vermişti.

 

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