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Dendias Bakan Çavuşoğlu'nu aradı
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Gündem Dendias Bakan Çavuşoğlu'nu aradı
Gündem

Dendias Bakan Çavuşoğlu'nu aradı

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'na, Türkiye'deki orman yangınları nedeniyle geçmiş olsun dileğinde bulunduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-07-29 21:55:00 -
Dendias Bakan Çavuşoğlu'nu aradı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias bugün Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak, Türkiye'nin farklı yerlerinde devam etmekte olan yangınlar için geçmiş olsun dileklerini ileterek ihtiyaç olması halinde yardıma hazır olduklarını ifade etmiştir. Sayın Bakanımız, Dendias'a teşekkür etmiştir" ifadeleri yer aldı.

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