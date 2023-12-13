Demokratlık maskesi düştü! Cumhuriyet gazetesi 'başıboş köpek sorunu' diyen yazarını kovdu
Türkiye, Ankara'nın Keçiören ilçesinde ilköğretim 4. sınıf öğrencisi Tunahan'ın ağır yaralandığı üzücü olaydan sonra başıboş köpek sorununu yeniden gündemine aldı.
Belediyeler sokaklardaki başıboş köpekleri sözde hayvanseverlere karşın toplamaya çalışırken, siyasilerden sorunun çözümü noktasında bir dizi açıklama geldi.
Toplumsal bir tehdit halini alan başıboş köpeklere, Cumhuriyet yazarı Şahin Aybek de duyarsız kalmamış yazılarıyla tehdidin çözümü noktasında önerilerini paylaşmıştı.
Önceki ay Cumhuriyet'teki işine son verilen Aybek, işten çıkartılma sebebini açıkladı.
Demokratlık maskeleri düştü!
Şahin Aybek, başıboş köpek sorununa ilişkin duruşu nedeniyle Cumhuriyet gazetesinin işine son verdiğini ifade etti.
Cumhuriyet'in gerçek yüzünü gören Aybek, gazeteyi, "Sözde Türkiye'nin en demokrat gazetesi" diye tanımladı.
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Öte yandan Güvenli Sokaklar Derneği de Şahin Aybek'in bu sebeple işten çıkartılmasını "utanç" olarak yorumladı.