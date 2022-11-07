'Demokratlar ülkeyi komünizme sürüklüyor'

ABD'de yarın yapılacak olan Kongre ara seçimleri öncesi ABD Başkanı Joe Biden ve selefi Donald Trump karşılıklı mitingler düzenledi.

Başkan Biden, New York'taki mitinginde ara seçimleri ABD'de önümüzdeki 20 yılın seyrini belirleyecek bir "dönüm noktası" olarak nitelendirdi.

Biden Amerikalıların yarın sandıkta çok farklı iki vizyon arasında seçim yapacaklarını söyledi.

Eski başkan Trump ise Miami'dfeki mitinginde Demokratları, ülkeyi "komünizme" sürüklemekle suçladı.

Trump, "Demokratlar ülkeyi komünist Küba ya da sosyalist Venezuela'ya çevirmek istiyor" dedi. 2024'te yeniden başkan adayı olabileceğini belirten Trump, destekçilerine bugün Ohio'da düzenleyeceği miting için "Takipte kalın" mesajı verdi.

On milyonlarca seçmen postayla oy kullandı

Yarınki ara seçimler için yaklaşık 40 milyon seçmen şimdiden postayla oy kullanmış durumda. Yapılan son kamuoyu araştırmaları Demokratların Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu kaybedeceğini, Senato’daki yarışın ise başa baş geçtiğini gösteriyor.

Hem Temsilciler Meclisi’nde hem de Senato’da çoğunluğa sahip Demokratların, Kongre'nin en az bir kanadında çoğunluğu yitirmeleri, Başkan Biden’ın artık istediği yasaları Kongre'den geçiremeyeceği anlamına geliyor.

Senato seçiminde özellikle Pennsylvania, Georgia ve Nevada'da alınacak sonuçlar belirleyici olacak.

Cumhuriyetçi Parti’nin Pennsylvania’dan Senato adayı ünlü doktor ve televizyon programcısı Mehmet Öz.

Kaynak: BBC Türkçe