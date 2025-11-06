Demokratlar arasında alay konusu oldu. Trump'tan Beyaz Saray'a kağıttan tabela

ABD'de federal hükümetin kapalı olduğu dönemde, Beyaz Saray'da altın rengi harflerle "Oval Ofis" yazılı kağıt "tabela"nın görülmesi, Demokratların tepkisine yol açtı.

The Daily Beast'in haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Florida gezisi için Oval Ofis'ten ayrılışı esnasında çekilen görüntülerde, kağıttan "tabela" dikkati çekti.

Ofisin giriş kapısının yanına altın rengiyle "Oval Ofis" yazılı, üç parçadan oluşan kağıt tabelanın asıldığı görüldü.

ABD ulusal basınında söz konusu durum, "79 yaşındaki Trump, Oval Ofis'in nerede olduğunu hatırlamak için Beyaz Saray'a yeni bir tabela astı." eleştirilerine yol açtı.

MUHALİF ELEŞTİRİLER

Guardian'ın haberine göre, Delaware Eyaleti Demokrat Senatörü Lisa Blunt Rochester, "tabela" hakkında "Keşke zor durumdaki Amerikalılara yardım etmeye odaklansalar ama bu, iyiye işaret değil." ifadesini kullandı.

Pensilvanya Eyalet Temsilcisi Malcolm Kenyatta, "berbat" şeklinde nitelediği tabelaya dair "43 milyon Amerikalı, SNAP'e (Ek Beslenme Yardım Programı) erişemiyor ve sağlık harcamalarının daha da artmasına haftalar var." dedi.

ABD'de SNAP yardımlarından yaklaşık 42 milyon kişinin faydalandığı belirtiliyor.

FEDERAL KAPANMA

ABD'de Kongrenin yeni mali yıl başlamadan önce federal hükümeti finanse edecek geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle hükümet, 1 Ekim'den bu yana kapalı bulunuyor.

Ülkede harcama yetkisini kaybeden federal kurumlar faaliyetlerine devam edemiyor. Cumhuriyetçiler ve Demokratlar bütçe üzerinde uzlaşmaya varamazken taraflar arasındaki görüş ayrılığı kapanmanın süresini uzatıyor.