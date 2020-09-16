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Spor Demokratik Kongolu futbolcu Tisserand: "Fenerbahçe, beni buraya getirerek iyi iş yaptı"
Spor

Demokratik Kongolu futbolcu Tisserand: "Fenerbahçe, beni buraya getirerek iyi iş yaptı"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Marcel Tisserand: - "Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpten teklif alınca reddetmesi zor oluyor. Fenerbahçe, dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Burada olduğum için gururluyum" - "İkili mücadeleyi seviyorum. Topla çıkıp oyun kurmayı seven bir stoperim. Saha içinde karakterini koyan bir futbolcuyum. Şampiyonluk yolunda takıma katkı sağlamak istiyorum"

Yeniakit Publisher
2020-09-16 14:58:48 -
Demokratik Kongolu futbolcu Tisserand: "Fenerbahçe, beni buraya getirerek iyi iş yaptı"

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin yeni transferi Demokratik Kongolu milli futbolcu Marcel Tisserand, sarı-lacivertli takıma geldiği için mutlu olduğunu ve şampiyonluk yolunda katkı sağlamak istediğini söyledi.

Almanya'nın Wolfsburg takımından kadroya dahil edilen 27 yaşındaki savunma oyuncusu, sarı-lacivertli takımla çıktığı ilk antrenmanın ardından Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli takıma transfer olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Tisserand, "En iyi katkıyı vermek istiyorum. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpten teklif alınca reddetmesi zor oluyor. Fenerbahçe, dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Burada olduğum için gururluyum. Fenerbahçe, beni buraya getirerek iyi iş yaptı." ifadelerini kullandı.

Takıma uyum sağlamak için zamana ihtiyacı olduğunu vurgulayan Marcel Tisserand, "Fenerbahçe'den büyük oyuncular geçti. Onların yolunda ilerlemek istiyorum. İkili mücadeleyi seviyorum. Topla çıkıp oyun kurmayı seven bir stoperim. Saha içinde karakterini koyan bir futbolcuyum. Şampiyonluk yolunda takıma katkı sağlamak istiyorum." şeklinde görüş belirtti.

Transfer sürecinde Türkiye'de forma giymiş birçok futbolcu ile görüştüğünü aktaran Demokratik Kongolu oyuncu, "Anelka'nın büyük hayranıyım. Nsakala ile konuştum. Çok fazla arkadaşımla konuştum. Burayla ilgili her zaman iyi şeyler söylediler. Karar vermesi kolay oldu. Luyindama ile milli takımda beraber oynuyoruz. Burada benim rakibim. Herkes kendi işini yapacak. Saha içinde rakibiz ama saha dışında güzel bir dostluğumuz var." değerlendirmesinde bulundu.

Marcel Tisserand, ilk antrenmanı öncesinde saha içinde takım arkadaşlarıyla bir araya gelmesiyle ilgili, "Hocamız 'Hoş geldin' dedi. Ben de mutlu ve savaşmaya hazır olduğumu ifade ettim. Şampiyonluk için elimden geleni yapacağımı söyledim." diye konuştu.

Son olarak Süper Lig'i yakından takip ettiğini belirten Tisserand, görev verilmesi halinde 27 Eylül'de Galatasaray ile yapacakları derbide oynamak istediğini sözlerine ekledi.

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