Demokrat siyasetçi yine ezber bozdu: Aslında hepsi Donald Trump gibi...

28 yaşındaki Latin siyasetçi Alexandria Ocasio-Cortez, ABD'nin New York eyaletinde Demokrat Parti'nin yaptığı Temsilciler Meclisi ön seçimlerinde, görevdeki 'yılların birikimi' olarak adlandırılan siyasetçi Joe Crowley'i yenilgiye uğratarak tarihe geçti.

Üstelik 56 yaşındaki Crowley, 10 dönemdir koltuğunu koruyordu. Başta New Yorklular olmak üzere, çok sayıda Amerikalı'nın her adımını dikkatle izlediği ve adeta bir fenomene dönüşen Ocasio-Cortez, açıklamaları ile ezberleri bozuyor.

Ocasio-Cortez'in, Twitter hesabını 2 milyonu aşkın kişi takip ediyor. “İklim değişikliği en zengin Amerikalılardan alınacak yüzde 70 oranında vergiyle finanse edilmeli” ifadeleri ile yeniden ABD'de tartışılan Ocasio-Cortez, bu defa ABD'de 'ırkçılık' ve ABD Başkanı Trump'a karşı Demokratların tutumunu eleştirdi.

Ocasio-Cortez'e göre ABD başkanı Trump 'Irkçılığı icat etmedi ama ABD'de yaşanan ırkçı ve yabancı düşmanlığına söylemleri ile yardım etti. Bu söylemler son zamanda Meksika sınırına yapılacak duvarla ortaya çıktı.'' Ocasio-Cortez bu ırkçılık söylemlerinin sadece ABD başkanı Trump'la sınırlı olmadığını aslında tüm ABD'li siyasetçilerin sorunu olduğunu vurguladı.

Ocasio-Cortez kendi partisi içinde ırkçı tutumun Trump kadar fazla olduğunu ama bunu dillendirmediğini ifade ediyor ve ''Başkan Trump'ta Şaşırtıcı olan, yalnızca seçilen birçok yetkiliden farklı olarak, ırkçı görüşleri kamuya açık bir şekilde dile getirmeye istekli olması'' cümlelerini kuruyor.

Hatırlanacağı üzerine Associated Press ve NORC anketlerinde 10 Amerikalıdan yaklaşık 6'sı, Trump'ın Irkçı olduğunu düşünüyor. Hatta Trump'a oy veren Amerikalıların yüzde 7'si bile ırkçı olduğunu düşünüyordu fakat buna rağmen Trump'ı başkanlığa taşıdı.

Ocasio-Cortez'in dikkat çektiği nokta olan bu husus aslında ABD'de yaşayan ve her iki partiye oy veren seçmenlerin yabancı düşmanlığı ve ırkçılıkta aslında aynı noktada buluşuyor olması.

Kaynak: The Washington Post