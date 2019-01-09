0553 313 94 23

Demokrat siyasetçi yine ezber bozdu: Aslında hepsi Donald Trump gibi...

Amerika ara seçimlerinde New York eyaletinden Demokrat Parti'nin adayı olarak seçime giren ve tarihi bir başarı elde eden 28 yaşındaki Latin siyasetçi Alexandria Ocasio-Cortez ezber bozan bir açıklamaya imza attı. Ocasio-Cortez'e göre Demokrat Partili birçok siyasetçi en az Başkan Donald Trump kadar ırkçı.

09 Ocak 2019 Çarşamba 11:46
Demokrat siyasetçi yine ezber bozdu: Aslında hepsi Donald Trump gibi...

28 yaşındaki Latin siyasetçi Alexandria Ocasio-Cortez, ABD'nin New York eyaletinde Demokrat Parti'nin yaptığı Temsilciler Meclisi ön seçimlerinde, görevdeki 'yılların birikimi' olarak adlandırılan siyasetçi Joe Crowley'i yenilgiye uğratarak tarihe geçti.

Üstelik 56 yaşındaki Crowley, 10 dönemdir koltuğunu koruyordu. Başta New Yorklular olmak üzere, çok sayıda Amerikalı'nın her adımını dikkatle izlediği ve adeta bir fenomene dönüşen Ocasio-Cortez, açıklamaları ile ezberleri bozuyor.

Ocasio-Cortez'in, Twitter hesabını 2 milyonu aşkın kişi takip ediyor. “İklim değişikliği en zengin Amerikalılardan alınacak yüzde 70 oranında vergiyle finanse edilmeli” ifadeleri ile yeniden ABD'de tartışılan Ocasio-Cortez, bu defa ABD'de 'ırkçılık' ve ABD Başkanı Trump'a karşı Demokratların tutumunu eleştirdi.

Ocasio-Cortez'e göre ABD başkanı Trump 'Irkçılığı icat etmedi ama ABD'de yaşanan ırkçı ve yabancı düşmanlığına söylemleri ile yardım etti. Bu söylemler son zamanda Meksika sınırına yapılacak duvarla ortaya çıktı.'' Ocasio-Cortez bu ırkçılık söylemlerinin sadece ABD başkanı Trump'la sınırlı olmadığını aslında tüm ABD'li siyasetçilerin sorunu olduğunu vurguladı.

Ocasio-Cortez kendi partisi içinde ırkçı tutumun Trump kadar fazla olduğunu ama bunu dillendirmediğini ifade ediyor ve ''Başkan Trump'ta Şaşırtıcı olan, yalnızca seçilen birçok yetkiliden farklı olarak, ırkçı görüşleri kamuya açık bir şekilde dile getirmeye istekli olması'' cümlelerini kuruyor.

Hatırlanacağı üzerine Associated Press ve NORC anketlerinde 10 Amerikalıdan yaklaşık 6'sı, Trump'ın Irkçı olduğunu düşünüyor. Hatta Trump'a oy veren Amerikalıların yüzde 7'si bile ırkçı olduğunu düşünüyordu fakat buna rağmen Trump'ı başkanlığa taşıdı.

Ocasio-Cortez'in dikkat çektiği nokta olan bu husus aslında ABD'de yaşayan ve her iki partiye oy veren seçmenlerin yabancı düşmanlığı ve ırkçılıkta aslında aynı noktada buluşuyor olması.

Kaynak: The Washington Post

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 11:46
  1. trump
  2. abd

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bağcılar'da 'İstanbul Hanımefendisi Olmak' eğitimi veriliyor
    1. Bağcılar'da 'İstanbul Hanımefendisi..
    2. ATO'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
    3. Muharrem İnce'den Ekrem İmamoğlu'na ziya
    4. "Her Dem Toprak İçin" projesi 2020'ye..
    5. Kemal Batmaz'ın FETÖ sanığı kardeşinin..
    6. Filistin'den İsrail'e ağır darbe!..
    7. Bakan Albayrak, MÜSİAD başkanlarıyla..
    8. ANALİZ - ABD için tercih günü:..
    9. Tutuklu Suudi din adamı Karni'nin..
    10. İSG "Yılın En İtibarlı Kurumsal Sosyal..
    11. Demokrat siyasetçi yine ezber bozdu:..
    12. Yerliye hem üretim hem de satış desteği
    13. ASD Ambalaj Akademisi'nden sektöre..
    14. Tokat'ta iki katlı ahşap ev çöktü
    15. Ateşten günlerin güçlü kadını: Halide..
    16. Motorin ve benzine zam
    17. Borçlu vatandaşlar için büyük fırsat
    18. İsrailli eski bakana casusluktan 11..
    19. Bahçeli dün bahsetmişti! Teklifte..
    20. "Çekilmede ABD'nin zorlukları olduğunu..
    Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor
    Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor
    Mossad Başkanı Yossi Cohen: İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye!
    Mossad Başkanı Yossi Cohen: İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye!
    Binali Yıldırım istifa etmeli mi? Dilipak'tan olay yorum!
    Binali Yıldırım istifa etmeli mi? Dilipak'tan olay yorum!
    Milyonlarca memura ek zam müjdesi!
    Milyonlarca memura ek zam müjdesi!
    Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar
    Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar

    Günün Karikatürü

    9 Ocak 2019
    Ve Türkiye hamlesini yaptı! Yunanistan çıldırdı
    Ve Türkiye hamlesini yaptı! Yunanistan çıldırdı
    Türkiye'ye küstah tehdit! 'Operasyon olursa karşılık veririz'
    Türkiye'ye küstah tehdit! 'Operasyon olursa karşılık veririz'