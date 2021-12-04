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Dünya Demokrasinin inşa edilmesi için PKK’ya ihtiyaç varmış
Dünya

Demokrasinin inşa edilmesi için PKK’ya ihtiyaç varmış

Sussex ve Oxford Üniversitesi Araştırmacısı ve Sosyal Antropolog Amber Huff, Ortadoğu’da demokrasinin inşa edilmesi için PKK’ya ihtiyaç olduğunu söyleyerek alçaklıkta zirve yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 21:32:00 -
Demokrasinin inşa edilmesi için PKK’ya ihtiyaç varmış

Münübe Yılmaz

PKK’nın Avrupa’daki itleri, kol kanat gerdikleri bebek katili örgütün terör listesinden çıkartılması için büyük gayret sarf etmeye başladı. Teröristlerin en ateşli savunucularından Sussex ve Oxford Üniversitesi Araştırmacısı ve Sosyal Antropolog Dr. Amber Huff, Ortadoğu’da demokrasinin inşa edilmesi için PKK’ya ihtiyaç olduğunu söyleyerek alçaklıkta zirve yaptı. “Türkiye’nin talebiyle PKK’nın yasaklı listede tutulması ikiyüzlü bir tutum. PKK’nın resmi terör listesinde olması, Türk devletine uzun süredir uyguladığı şiddetli milliyetçilik politikasını devam ettirmesi için yetki veriyor. Bu yüzden ABD, Avrupa Birliği, İngiltere ve diğer ülkelerin, PKK’yı terör listesinden çıkarmasının zamanı gelmiştir. Bu, son derece meşru bir haktır. Bu sorunu çözmek, en yakıcı sorun olarak gündemimizde olmalıdır” herzelerini yumurtlayan Huff, teröre bulaşmış belediye başkanlarına övgüler düzüp askerimizin şanlı mücadelesine kirli dilini uzatırken, Türkiye’nin sivilleri katlettiğini, işgalci ve soykırımcı olduğunu iddia ederek de nasıl aşağılık bir yaratık olduğunu gözler önüne serdi.

 

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