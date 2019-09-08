‘Demokrasi İçin Medya Programı’nın 5. Durum Değerlendirme Toplantısı Erzurum’da yapıldı

Gazeteciler Cemiyeti’nin yürüttüğü ve Avrupa Birliği’nin finanse ettiği Demokrasi İçin Medya Programı’nın beşinci durum değerlendirme toplantısı Erzurum’da yapıldı.

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Feridun Fazıl Özsoy’un ev sahipliğinde Palan Otel’de düzenlenen değerlendirme toplantısına Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, yerel ve yaygın gazetelerin temsilci ve muhabirleri ile proje yöneticileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, demokrasilerin vazgeçilmezleri arasında bulunan medyanın, sorunları bulunduğunu ancak sorumlulukları dabulunduğunu ifade etti. Sorumlulukların sorunların önünde geldiğini anlatan Özsoy, kamu hizmeti yapan basının kendi görevini layıkıyla yapabilmesi için sorunlarının çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Demokrasi için medya/ Medya için demokrasiprogramı kapsamında devam eden projenin basın meslek örgütleri ve özellikle işsiz gazetecilerin desteklenmesi açısından önemli olduğunu anlatan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin de öz eleştiri yaptı.

Bilgin” 50 yılını bu mesleğe vermiş birisi olarak meslek ilkelerinin yitirilmeye başlandığını görüyoruz. Toplumun sorunlarına gösterdiğimiz yaklaşımı, kendi sorunlarımızla uğraşmakta gösteremiyoruz. Hükümetin memura vereceği zammı eleştiriyoruz ama bugün Türkiye’de sendikalı bir tek gazeteci olmadığını söylemek zorundayız. İktidarların basına bakış açılarından çok kendi kendimizin bu mesleğe yaklaşımımız önemlidir. Gazetecinin yandaşı, candaşı, karşıtı olmaz, gazeteci, gazeteci olmalıdır.Gazetecinin doğruluğu olmalıdır. Bugün tirajlara baktığımızda dünya çapında bir tiraj kaybı var. Ancak Türkiye’de bu kayıp yüzde 80’e ulaşmış. Neden acaba hiç düşündük mü? Türk Basını’nın amiral gemisi denen gazete bugün 80 bin satıyor. İktidar yanlısı, basın var ise 1 tane yerine 8 gazete var.Okuyucu,1 tane gazete alıyor, nasıl olsa 8 gazetede aynısını yazıyor diye. Birini okudu mu 8’ini okumuş oluyor. Muhalefet için de aynı. 1’ini aldı mı diğerlerini de okumuş oluyor. Biz meslek ilkelerini yitirmeye başladık. Hep beraber içerisinde bulunduğumuz bu durumu düzeltmek için çaba gösterelim” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de şunları kaydetti:

“Bizler toplumun özetiyiz, siyasetçisi de, gazetecisi de. Toplumu yansıtıyoruz.Basın bir ayna görevi üstlenmelidir. Bizler yöneticiler olarak, vatandaşımızın bize ulaşamadığı durumlardaki problemleri basın yoluyla öğreniyor ve gereğini yapıyoruz.Özgür ve tarafsız medya demokrasimizin vazgeçilmezidir. Basın olarak karşı tarafı anlamalı ve ortak bir paydada buluşmalı.Elbette gazeteciliğin meslek ilkeleri var, ancak birbirimizi yorarsak, mesaimizi çalışmalara vermekte eksiklikler ortaya çıkar.Elele, kol kola, millet ve memleketimize hizmet etmenin yollarını aramalıyız. Basın ve yöneticiler olarak her şeyin ölçülü olması gerektiğine inanıyorum. Ne eleştirdi diye basını yerden yere vurmaya hakkımız var. Basın da eleştirilerini yapıcı olarak gündeme getirmeli. Basınımızın memleketimizin gelişmesi ve kalkınmasında önemli fikirler ortaya koyduğu muhakkaktır. Milli Mücadele yıllarında Erzurum’da yayınlanan Albayrak gazetesininne denli önemli görevler üstlendiğini her yıl düzenlenen 23 Temmuz Erzurum Kongresi etkinliklerinde dinliyor ve detaylarını öğreniyoruz. Basınımızın tıpkı geçmişte ve halen de olduğu gibi önemli görevler ifa ettiğini yaşayarak görüyoruz. Çalıştayın başarılı geçmesini temenni ediyorum.”

Toplantının daha sonraki bölümünde gazetecilik mesleğinin sürdürülmesinin önündeki sorunlar ve engeller tartışıldı. Toplantıda ayrıca,Demokrasi İçin Medya/ Medya için demokrasi Programı Sorumlusu İgor Chelov, projeyle ilgili bilgiler verdi.

Chelov, yerel gazetecilerin bu konudaki görüşleri, Demokrasi İçin Medya Programı destek araçlarının şekillenmesinde önemli bir rol oynadığını ifade etti.