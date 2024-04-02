DEM'liler 'PKK sizi tükürüğüyle boğar' diyen Zeydan için YSK'da!

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Van Büyükşehir Belediye Başkanlığını terör savunucusu DEM'li Abdullah Zeydan kazandı.

Van YSK İl Seçim Kurulu tarafından Zeydan’ın aldığı hükümlülükler nedeniyle seçime yeterliliğinin olmadığına, mazbatanın da seçimlerde ikinci olan AK Parti Van Belediye Başkan Adayı olan Abdulahat Arvas’a verilmesine karar verildi.

Karar üzerine DEM Parti Eş Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Binası önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Bakırhan, yaptığı açıklamada, "Van'da Türkiye'de eşi benzeri görülmemiş bir oyla 14 yerleşim biriminin tamamını kazandı DEM parti. Belli ki bu birilerini rahatsız ediyor” ifadelerini kullandı.

Hatimoğulları, bir gazetecinin, “Abdullah Zeydan’ın 2015 yılında Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünü hedef alan terör örgütü PKK'yı öven sözlerine katılıyor musunuz?” sorusuna ise “Bunlar Manipülasyon oluşturmak için ortaya atılan şeyler. Abdullah Zeydan’a verilen ceza asla hukuki değildi” diye cevap verdi.

Abdullah Zeydan 2015 seçiminin ardından yaptığı konuşmada, "PKK sizi tükürüğüyle boğar" sözleriyle Türkiye'yi tehdit etmişti.

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