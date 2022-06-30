Demlik nasıl temizlenir? Çaydanlıktaki kireç nasıl temizlenir?

Elbette bu çayla içli dışlı olan herkesi ciddi anlamda meşgul eden bir soru. Demlik temizlemek için en pratik yol hangisidir. Bu yazımızda detaylı bir şekilde açıklıyoruz.

Demlikte biriken kireç tabakasını ortadan kaldırıp demliğinize pırıl pırıl bir görünüm sağlamak için size gereken malzemeler mutfağınızda zaten var olan karbonat ve sirke ikilisinden başkası değil. Bu ikilinin bilmediğiniz özelliklerinden biriside çok iyi birer temizlikçi oldukları.

Bu ikili vasıtasıyla demliğinizdeki nahoş görüntüden kurtulmak için öncelikle demliği 3 parmak yüksekliğince sirkeyle doldurup bu şekilde bir gece sabaha kadar bekletin.

Sabah demlikte sirkenin büyük çoğunluğunu demliğin kendi musluğundan demlikte 1 parmak kalınlığında sirke kalıncaya kadar yavaşça dökün.

Demlikte kalan sirkenin üzerine 3 çay kaşığı miktarınca karbonat ilave edin. Karbonat sirkenin içinde eriyinceye kadar çalkalayıp karıştırın ve 2 saat beklemeye bırakın. Bekleme süresi dolunca demliğin içini boşaltıp bulaşık süngeri ile ovarak temizleyin.

Birkaç saniye için kirecin kolayca temizlendiğini, sararmışlıkların rahatça kaybolduğunu ve demliğinizin pırıl pırıl olduğunu göreceksiniz. Sirke ve karbonat ikilisine bir tatlı kaşığı tuz ekleyerek temizlik etkisinin daha fazla artmasınıda sağlayabilirsiniz.

Peki, Çaydanlık ve Su Isıtıcısındaki Kir ve Kireç Nasıl Temizlenir?

Sık sık kullanılan ve çayın rengini alan, sudaki minerallerin neden olduğu tortu ve kireç lekeleriyle dolu çaydanlığınız mı var? Endişelenmenize gerek yok! Aşağıdaki adımları uygulayın, çaydanlık ve su ısıtıcınızdaki kir ve kirece elveda deyin.

İnatçı kireç lekelerini yok etmek için öncelikle çaydanlığa 1/4 litre kadar su doldurun.

1 çay bardağına Vim Sirkeli Kireç Çözücü ekleyin ve çaydanlıktaki suya karıştırın.

Çaydanlığı ocağa koyun ve altını açın.

İyice kaynayana kadar bekleyin.

Kaynayan suyu boşaltın ve bol su ile durulayın.