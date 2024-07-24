DEM'li terör sevici Ali Bozan TBMM'yi karıştırdı! AK Partili vekillere saldırdılar
Mersin'deki terör yandaşlarını savunup Türk polisini işkencecilikle suçlayan DEM'li Ali Bozan TBMM Genel Kurulu'nu karıştırdı.
DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Mersin'de Abdullah Öcalan sloganı atıp, PKK'nın sözde marşıyla halay çeken alçakları savunmuş ve Türk polisini işkencecilikle suçlamıştı.
DEM'li terör sevici Bozan ikinci defa çıktığı TBMM kürsüsünde AK Partili milletvekillerine sataştı.
AK Partili vekillere saldırdılar!
Haddini aşan ifadeler kullanan DEM'li terör sevici, "hırsızsınız" diye bağırdı.
Provokatör DEM'liye AK Parti sıralatrından tepki sesi yükseldi. Ardından DEM'liler AK Partili milletvekillerine saldırdı.
Yaşanan arbede sebebiyle oturuma ara verildi.
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