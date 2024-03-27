DEM'li isim Ankara'da Mansur Yavaş'la anlaştıklarını resmen itiraf etti!

Mansur Yavaş Ankara'da DEM'le anlaştı. DEM Parti ABB Başkan Adayı Öztürk Türkdoğan katıldığı toplantıda üç ilçede Yavaş'la anlaştığını itiraf etti.

Ankara'da belediye başkan adaylarının toplantısında konuşan DEM Parti Ankara Belediye Başkan adayı Öztürk Türkdoğan Mansur Yavaşla anlaştığını itiraf etti.

DEM Parti ABB başkan adayı Öztürk Türkdoğan'ın 3 ilçede CHP ile anlaşmalarını itiraf ettiği cümleler şöyle:

"Sevgili arkadaşlar DEM Parti olarak Ankara'da 27 ilçenin 24'ünde eş başkan adaylarımızı göstermiş durumdayız. Yenimahalle, Polatlı ve Bala ilçelerimizde eş başkan adayı göstermedik. Belediye Meclis Üyelerimiz tüm ilçelerimizde var. Bu üç ilçede kent uzlaşısı kapsamında aday göstermediğimizi belirtmek isterim."