Gündem DEM’li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi otobüslerin alacaklarını ödemedi. Cezayı vatandaş çekiyor
DEM’li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi otobüslerin alacaklarını ödemedi. Cezayı vatandaş çekiyor

DEM’li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi otobüslerin alacaklarını ödemedi. Cezayı vatandaş çekiyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz taşıma ücretlerinin ödenmemesi üzerine Diyarbakır'da özel halk otobüsleri, ücretsiz kart sahiplerini almama kararı aldı. Otobüslerin camlarına "Ücretsiz yolcu binmesi yasaktır" yazılı duyurular asıldı.

Diyarbakır'da özel halk otobüsleri, ücretsiz kart sahiplerini almama kararı aldı. Şehir genelinde faaliyet gösteren özel halk otobüslerinin camlarına "Ücretsiz yolcu binmesi yasaktır" yazılı duyurular asıldı.


Öz Diyarbakır Kooperatifi tarafından asılan duyurularda, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz taşıma ücretlerinin ödenmediği belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "Öz Diyarbakır Kooperatifi olarak, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından parası ödenmediğinden dolayı ücretsiz yolcu binmesi yasaktır. Halkımızdan ricamız, lütfen bize hak ve destek vermenizi, duyarlı olmanızı istiyoruz".

