DEM'li belediyede büyük skandal: Alkışlar eşliğinde emekçi kıyımı yaptılar...

Dem Partili belediyelerde 2024 yerel seçimlerinden sonra başlayan emekçi kıyımları yeni yıla sayılı günler kala skandal kararlarla devam etti.

Diyarbakır'da merkez Kayapınar İlçe Belediyesi 66 kişinin işine son verdi. İşten çıkarılanlar arasında yine Dem Partili yönetim tarafından daha önce işten atılan ve mahkeme kararıyla işe iade edilen sözleşmeli memurlar, şehit ve gazi yakınları da var.

Büyük tepki çeken kararla ilgili şok iddialar var. İşten çıkarılanların iddiasına göre belediye meclisi bu kararı alirken Dem Partili meclis üyeleri alkışlar ve zılgıtlarla işten çıkarmaları kutladı.



DEM'Lİ MECLİS ÜYESİ TEHDİT ETMİŞTİ

Bu skandal daha önce yine Dem Partili Diyarbakır merkez Bağlar İlçe Belediyesi'nde yaşanan skandalı akıllara getirdi. Dem Partili Bağlar Belediyesi meclis üyesi Ramazan Kızıltepe Dem'li olmayan belediye çalışanlarına hakaret ve tehditler savurarak sorgusuz sualsiz işten çıkarılmalarını talep etmiş, bunu da WhatsApp durumunda paylaşarak suç işlemişti.





"ONLARDAN OLMADIĞIMIZ İÇİN BİZİ İSTEMİYORLAR"

Kayapınar Belediyesi'nin kıyımına maruz kalan emekçiler duruma sert tepki gösterdi.

Dem Partili belediye yönetimlerinin bu işi kin ve nefretle yaptığına dikkat çeken emekçiler,"Onlardan olmayan hiç kimseyi istemiyorlar. Hukuk da biziz adalet de biziz diyorlar. Haksız yere işten çıkarmakla kalmıyorlar. Mahkeme kararlarına uymuyorlar, tekrar çıkarıyorlar ve bunu da alkışlarla zılgıtlarla yapıyorlar. Bu kadar zulüm olmaz " diyerek tepkilerini dile getirdiler.





EYLEMDE OLAN EMEKÇİLER YENİ YILA DA BURUK GİRİYOR

Diyarbakır'da Dem Partili belediyeler tarafından işten çıkarılan emekçilerin sayısı 1200'u geçti.

İşten çıkarılanlar Hak İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet İş Sendikası öncülüğünde 545 gündür Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yapıyor.

Soğuk kış koşulları altında haklarını arayan emekçiler yeni yıla buruk giriyor.

İşe iade ve tazminat davalarını kazanmalarına rağmen yargı kararlarının Dem Partili belediyeler tarafından uygulanmadığını belirten emekçiler yetkililerin bu duruma müdahale etmesini istiyor.