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Siyaset DEM'li Akış'ın mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı! 'Kaçmıyordum'
Siyaset

DEM'li Akış'ın mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı! 'Kaçmıyordum'

Yeniakit Publisher
2024-06-05 21:18:00 -
DEM'li Akış'ın mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı! 'Kaçmıyordum'

Silahlı terör örgütü yönetme suçundan yargılanan DEM'li Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. DEM'li Akış mahkemede "kaçmıyordum" iddiasında bulundu.

Hakkari'de, "terör örgütü yönetme" suçundan yargılanan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Van'da 2 gün önce gözaltına alınan ve İçişleri Bakanlığınca Hakkari Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Akış'ın da aralarında bulunduğu 13 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması yapıldı.

Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Akış ve avukatlar katıldı, tutuksuz yargılanan diğer sanıklar katılmadı.

'Kaçma girişiminde bulunmadım'

Duruşmada savunma yapan Akış, kaçma girişiminde bulunmadığını ileri sürdü. Akış, yargılamanın siyasi olduğunu iddia etti. Diğer sanıklar ile avukatlar da yaptıkları savunmada suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaayı sunduklarını ve sanıkların cezalandırılmalarını talep ettiklerini belirtti.
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Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Akış'ın "silahlı terör örgütü yönetme" suçundan 19 yıl 6 ay hapse çarptırılmasına ve hükümle birlikte tutuklanmasına karar verdi.

Diğer sanıklar da ceza aldı!

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan diğer sanıklar İzzet Belge, Hıfzullah Kansu, Kadriye İlbaş, Mikail Atan, Seyhan Şahin, Faruk Yıldız'ın 8 yıl 9'ar ay, Tahir Koç, Hüsna Sağın ve Hamdiye Çiftçi Öksüz'ün ise 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Akış, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde DEM Parti'den Hakkari Belediye Başkanı seçilmişti.

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