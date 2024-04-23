DEM’lenenler sanki onlar değildi! CHP’ye geçen belediyede ilk icraat heykel

Belediyenin ilk icraatının ilçeyle ilgili sorunlar değil, heykel üzerinden şekilcilik olması sosyal medyada tepkilere neden oldu. Ayrıca HDP/Dem ile yapılan ittifakı hatırlatan vatandaşlar, “Sanki DEM’lenenler onlar değildi” yorumları yaptı.