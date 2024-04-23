DEM’lenenler sanki onlar değildi! CHP’ye geçen belediyede ilk icraat heykel
Milliyetçilik edebiyatı yapan ama “kent uzlaşısı” adı altında PKK’lılarla kol kola girmekten çekinmeyen CHP, 31 Mart’tan sonra ele geçirdiği Gaziosmanpaşa’da ilk iş Mustafa Kemal’in heykelini dikti.
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Kapalı kapılar ardında HDP/DEM Partililer ile “kent uzlaşısı” yaparak “kürtlerin” oyunu alan, diyet olarak belediyelerde PKK’lıları istihdam eden CHP’de, komik gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor.
Mustafa Kemal üzerinden prim kasmaktan çekinmeyen CHP’liler, 31 Mart 2024 Seçimleri’nde ele geçirdiği Gaziosmanpaşa’da ilk icraat olarak heykel dikti.
Belediye binasının önünde Mustafa Kemal’in heykelini yapan CHP’liler, “Çok yakıştı”️ notuyla heykelin fotoğrafını paylaştı.
Belediyenin ilk icraatının ilçeyle ilgili sorunlar değil, heykel üzerinden şekilcilik olması sosyal medyada tepkilere neden oldu. Ayrıca HDP/Dem ile yapılan ittifakı hatırlatan vatandaşlar, “Sanki DEM’lenenler onlar değildi” yorumları yaptı.