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Medya DEM’lenen Karar’a ayar üstüne ayar! Karayılan ve Gülen de aday olabilir
Medya

DEM’lenen Karar’a ayar üstüne ayar! Karayılan ve Gülen de aday olabilir

Yeniakit Publisher
2024-06-05 16:14:00 -

Akit TV'deki Manşetlerin Dili programında Hakkari Belediyesi'ne "kayyım" atanması ve sonrasında yaşanan süreç değerlendirildi.

Teröre ve terörle ilişkisi olanlara net bir tavır koyamayan siyasilerle medya kuruluşları Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın gözaltına alınması ve belediyeye kayyım atanmasından sonra, terör suçlularını bir kenara bırakıp, "Neden adaylığına onay verdiniz?" sorusunu gündeme getirdi.

Karar gazetesinin ilgili haberi...

Gazeteci Ali İhsan Karahasanoğlu ile Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan, yaşanan süreci Akit TV canlı yayınında değerlendirdi.

Karahasanoğlu hukuktaki boşluğa dikkat çekti!

"Biz kanunların dört dörtlük olduğunu iddia etmiyoruz, kanunda bir boşluk var ve kendileri de bunu görüyorlar." diyen Karahasanoğlu, "Kanuna göre sabıkası olmayan herkes adayabilir. Biz de bu kanun düzenlenebilir, düzeltilmeli diyoruz." ifalerini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Karahasanoğlu, "Şu an Murat Karayılan da Fetullah Gülen de aday olabilir. Çünkü bunların sabıkası yok." dedi.

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