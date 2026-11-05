Demiryolu bakımında yeni dönem! 350 milyon euroluk anlaşma imzalandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD tarafından yürütülen "TCDD Demiryolları Bakım Modernizasyonu Projesi" kapsamında Asya Altyapı Yatırım Bankası (AAYB) ile 350 milyon euroluk finansman anlaşması imzalandığını açıkladı. Proje ile TCDD envanterine toplam 99 adet yeni nesil bakım makinesi kazandırılacak; ihalelerin Aralık 2026 içinde yapılması planlanıyor.

Uraloğlu, Türkiye'nin demiryolu altyapısını daha güvenli, modern ve sürdürülebilir hale getirecek önemli bir yatırımın hayata geçirildiğini bildirdi. Bakan, "Demiryollarımızın bakım kapasitesini yeni nesil makinelerle güçlendiriyor, geleceğin demiryolu altyapısını inşa ediyoruz" dedi.

Yatırımın Türkiye'nin demiryolu yatırımlarında yeni bir dönemin kapısını araladığını vurgulayan Uraloğlu, "Demiryollarımızı yalnızca yeni hatlarla değil, mevcut altyapımızın bakımını ve işletme kalitesini en üst seviyeye taşıyarak da geleceğe hazırlıyoruz" ifadesini kullandı. Bakan, anlaşmayı bu hedef doğrultusunda atılmış "son derece önemli bir adım" olarak niteledi; projeyle bakım makine filosunun yenileneceğini, mevcut makinelerin yaş ortalamasının düşürüleceğini ve kurumsal kapasitenin güçlendirileceğini anlattı.

99 makine hatlarda, makaslarda ve katener sistemlerinde çalışacak

Temin edilecek makineler demiryolu hatları, makaslar ve katener sistemlerinin bakım ve onarımında kullanılacak. Uraloğlu'nun verdiği bilgiye göre filoya katılacak makineler şöyle:

41 adet poz otosu

24 adet katener bakım otosu

11 adet sürekli çalışan 32 kazmalı buraj makinesi

8 adet makas buraj makinesi

7 adet balast regülatör makinesi

6 adet dinamik hat stabilizatörü

1 adet ray frezeleme makinesi

1 adet ray taşlama makinesi

Bakan, bu yatırımla bakım sürelerini kısaltmayı, operasyonel verimliliği artırmayı ve demiryolu altyapısının güvenilirliğini en üst seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

İhale ilanları yayımlandı, ihaleler Aralık 2026'da planlanıyor

Makinelerin teminine yönelik ihale hazırlıkları tamamlandı, ihale ilanları yayımlandı. Uraloğlu takvimi şöyle açıkladı: "İhalelerimizi Aralık 2026 içerisinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Sözleşmelerin imzalanmasının ardından 99 makinenin tamamının 48 ay içerisinde TCDD'ye teslim edilmesini öngörüyoruz."

Projenin yalnızca makine alımı olmadığını, aynı zamanda kurumsal kapasiteyi de güçlendirdiğini belirten Uraloğlu, bakım modernizasyonunu "demiryolu altyapımızın geleceğine yapılan stratejik bir yatırım" olarak değerlendirdi. Bakan, ülkenin dört bir yanında demiryolu ulaşımının kesintisiz, güvenli ve yüksek standartlarda sürdürülmesi için çalışmaların süreceğini söyledi.