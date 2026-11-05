Para işleri Paraguay’ı karıştırdı: En büyük dijital banka çöktü halk çıldırdı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Paraguay'ın en büyük dijital bankası olan Ueno Bank, Paraguay Merkez Bankası'nın (BCP) müdahalesiyle tamamen faaliyetlerinin durdurdu. Bankaya el konulması sonucu hizmetler sekteye uğrayınca halk sokaklara döküldü.
Paraguay yetişkin nüfusunun yüzde 60'ını oluşturan 3 milyondan fazla insan, hesaplarının dondurulması yüzünden banka hesaplarına, emekli maaşlarına tüm menkul kıymetlerine erişimi kaybetti.
Paraguay’ın en büyük dijital bankası Ueno Bank çöktü. Ueno ile derin bağlantıları olan Merkez Bankası başkanı istifa etti. Kurucu dahil sekiz üst düzey yönetici ve Banka Başkanı gözaltına alındı. Halk, paralarını geri talep etmek için sokaklara çıktı.
KÜÇÜK MUDİLERİN MEVDUATLARI KORUMA ALTINDA
Paraguay Merkez Bankası'nın yaptığı denetimler neticesinde, Ueno Bank'ın sermaye yeterlilik oranının yasal alt sınırın yüzde 50'sinden daha aşağıya düştüğü tespit edilince bankada bireysel hesapların yanı sıra Paraguay Sosyal Güvenlik Kurumu (IPS) ve devlet elektrik kurumu gibi kamu kurumlarına ait yüz milyonlarca dolarlık mevduat da donduruldu. Merkez Bankası yetkilileri, Mevduat Garanti Fonu kapsamında küçük mudilerin mevduatlarının öncelikli koruma altında olduğunu ve çözümlenme sürecinin başlatıldığını duyurdular.
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