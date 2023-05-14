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Siyaset Demirtaş'tan hadsiz algı operasyonu!
Siyaset

Demirtaş'tan hadsiz algı operasyonu!

Yeniakit Publisher
2023-05-14 23:39:00 -
Demirtaş'tan hadsiz algı operasyonu!

HDP'nin Kılıçdaroğlu üzerinden beraat hayali kuran eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla "oyların çalındığı" şeklinde hadsiz bir provokasyona imza attı.

Demirtaş mesajında toplumu gerecek ifadeler kullandı:

"Değerli arkadaşlarım, Elinizde ıslak imzalı tutanak olduğu sürece, er geç gerçek sonuçlara ulaşacağız. O oylar büyük çabalarla sandığa girdi." diyen Demirtaş, henüz sandıkların tamamı açılmamışken şu ifadeleri kullandı:

Gerekirse günlerce uyumadan hukuk mücadelesi yürüteceğiz, oyların çalınmasına asla izin vermeyeceğiz. Ha gayret gençler.


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