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Siyaset Demirtaş'tan CHP ve İP'e tehdit!
Siyaset

Demirtaş'tan CHP ve İP'e tehdit!

Cezaevinde bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Millet İttifakı üyeleri CHP ve İP'e "Seçim gününü beklemeye gerek yok. Peşinen söyleyelim, HDP’yi ciddiye almayanlar kaybeder" mesajını gönderdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-13 13:22:00 -
Demirtaş'tan CHP ve İP'e tehdit!

Terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, Millet İttifakı'na 'Bizi sadece seçimlerde hatırlamayın' çağrısında bulundu. İttifak üyeleri CHP ve İYİ Parti'ye rest çeken Demirtaş, "Seçim gününü beklemeye gerek yok. Peşinen söyleyelim, HDP’yi ciddiye almayanlar kaybeder" dedi.

HDP kanadı, Millet İttifakı üyeleri CHP ve İYİ Parti'ye yönelik restlerini sürüyor. Son olarak terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, "Bizi ciddiye alın" çağrısı yaptı.

HDP'siz kaybedersiniz

T24 sitesinde yayımlanan yazısında Demirtaş, "Seçim gününü beklemeye gerek yok. Peşinen söyleyelim, HDP’yi ciddiye almayanlar kaybeder" dedi.

Protokol imzalayalım

Demirtaş, geçtiğimiz aylarda yine Millet İttifakı'na çağrıda bulunarak "Kimse bizi iki kötü arasında tercihe zorlamaya kalkmasın. Biz buna payanda olmayız. Muhalefet, HDP ile diyalogdan kaçıyorsa ortada bir tuhaflık var demektir" demişti.

Payanda olmayız

Demirtaş, geçtiğimiz aylarda yine Millet İttifakı'na çağrıda bulunarak "Kimse bizi iki kötü arasında tercihe zorlamaya kalkmasın. Biz buna payanda olmayız. Muhalefet, HDP ile diyalogdan kaçıyorsa ortada bir tuhaflık var demektir" demişti.

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