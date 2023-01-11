Demirtaş’tan cezaevinde yeni takla! Ateistin savunucusu şimdi de Müslümanlara oynadı
"Başkan APO'nun heykelini dikeceğiz", "PKK'lı teröristin cenazesine katılmayan vekiller hakkında soruşturma açarım" gibi sözlerle ateist PKK'nın azılı savunuculuğunu yapan terör sevici Selahattin Demirtaş, cezaevinde takla atarak Müslümanlara oynadı.
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Edirne F Tipi Cezaevi'nde 6 yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı terör sevici Selahattin Demirtaş, 2023 seçimlerine ilişkin ismi lüzumsuz bir paçavra için yazı yazdı.
"Başkan APO'nun heykelini dikeceğiz", "PKK'lı teröristin cenazesine katılmayan vekiller hakkında soruşturma açarım" gibi sözlerle ateist PKK'nın azılı savunuculuğunu yapan Demirtaş yazısında takla üstüne takla attı.
10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı ateist terör örgütü PKK'nın savunucusu Selahattin Demirtaş yazıda Müslümanlara oynadı.
PKK sempatizanı "Ben, Müslüman halkımızın, adaletten yana olacağına, bu zulüm düzenini değiştireceğine, kapısına gelen din tüccarlarına, 'burada satılık oy yok!' diyeceğine yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.