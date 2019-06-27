Demirtaş’tan Avrupa’da gümüş madalya! Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları'nda serbest stil 74 kiloda mücadele eden Soner Demirtaş, bronz madalyanın sahibi oldu.

Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları'nda serbest stil 74 kiloda mücadele eden Soner Demirtaş, finalde Rus sporcu Zaurbek Sidakov ile karşılaştı. Rakibine 4-0 yenilen Soner Demirtaş, organizasyonu gümüş madalyayla tamamladı. 57 kiloda mücadele eden Süleyman Atlı, üçüncülük maçında Ukraynalı Taras Markovych ile karşılaştı. Rakibini 12-9 yenen Süleyman Atlı, bronz madalyanın sahibi oldu.

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