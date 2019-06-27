Demirtaş’tan Avrupa’da gümüş madalya!
Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları'nda serbest stil 74 kiloda mücadele eden Soner Demirtaş, bronz madalyanın sahibi oldu.27 Haziran 2019 Perşembe 13:37
Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları'nda serbest stil 74 kiloda mücadele eden Soner Demirtaş, finalde Rus sporcu Zaurbek Sidakov ile karşılaştı.
Rakibine 4-0 yenilen Soner Demirtaş, organizasyonu gümüş madalyayla tamamladı. 57 kiloda mücadele eden Süleyman Atlı, üçüncülük maçında Ukraynalı Taras Markovych ile karşılaştı.
Rakibini 12-9 yenen Süleyman Atlı, bronz madalyanın sahibi oldu.
YORUM YAZ