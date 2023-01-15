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Gündem Demirtaş’taki özgürlük dünyanın hiçbir yerinde yok!
Gündem

Demirtaş’taki özgürlük dünyanın hiçbir yerinde yok!

Yasin Börü ve arkadaşları dahil 51 kişinin ölümüne sebep olan terörist Selahattin Demirtaş’ın cezaevinden tehditler savurup, talimatlar yağdırması, 1 Nisan 2023’te yürürlüğe girecek Dezenformasyonla Mücadele Yasası’nın ne kadar isabetli olduğunu gözler önüne serdi. akit’e konuşan STK’lar, “Cezaevindeki terörist, sosyal medya üzerinden kitleleri yönlendiriyor. Dünyada böyle bir uygulama yok” dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-15 09:26:00 - 2023-01-15 09:34:56
Demirtaş’taki özgürlük dünyanın hiçbir yerinde yok!

Sosyal medyadan yalan yanlış paylaşımlarla kitleler üzerinde algı operasyonlarına girişenlerin önüne geçmek amacıyla yapılan ve 1 Nisan 2023’te yürürlüğe girecek olan Dezenformasyon düzenlemesi, yasalaşmadan önce büyük tartışmalara neden olmuş, başta CHP, İYİ Parti ve masa altındaki ortakları HDP olmak üzere muhalefetin büyük itirazları olmuştu. Yasayla ilgili görüşmeler sırasında CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay kürsüde çekiçle cep telefonu kırmıştı. Ancak şu an eski HDP Eşbaşkanı PKK borazanı Selahattin Demirtaş’ın yattığı yerden cep telefonu ve sosyal medya aracılığıyla talimatlar yağdırıp, tehditler savurması bile yasanın ne kadar elzem olduğunu gözler önüne seriyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Dezenformasyon yasası çok haksızlığa uğrayan bir yasa. Sanki öyle bir dezenformasyona uğradı ki çıkış sürecinde herkese bu yasa uygulanacakmış gibi” diyerek yasanın kamu barışını sağlamak, kaosu ortadan kaldırmak için hazırlandığını ifade etmişti.

Ceza verilmelidir

Konuya ilişkin akit’e konuşan Avukat Mikail Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu: “Demirtaş bile sosyal medyadan görüşlerini dile getiriyor. Aslında mevzuatımız gereği cezaevinde cep telefonu kullanması yasak, ancak gerek ailesi ile gerekse de avukatları ile görüşmelerinde verdiği talimatlar ve direktiflerle sosyal medya danışmanları tweet atıyor. Aslında tweet atması da attırması da terör propagandası kapsamında suç. Terör propagandası yapmak bir yana dezenformasyon yasası kapsamında, ‘ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayma’ eylemi gerçekleştiği hâlde anılan yasadan işlem yapılmış da değildir. Yasa çıkmadan önce felâket tellallığı yapanlar sadece Demirtaş örneğine bakarlarsa ülkemizdeki özgürlük ortamını anlayabilirler.”

Nasıl twit atıyor?

Anadolu Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen de, şunları dile getirdi: “Türkiye’de en çok adaletsizlikten hukuksuzluktan yakınanlar en çok adaletsizliği hukuksuzluğu yapanlardır. Dünyanın hiçbir yerinde onlarca insanın ölüm emrini veren, Yasin Börü ve arkadaşlarının ölüm emrini veren birinin, cezaevinde sosyal medya kullanmasına izni verilmez. Bunlar özgürlüklerin sadece Türkiye düşmanlarına, terör örgütü mensuplarına kullandırılmasını istiyorlar. Yasaya eleştirileri de kuru gürültüden ibaretmiş.”

Dezenformasyonla Mücadele Yasası’nın Meclis görüşmelerinde kürsüde çekiçle cep telefonu kırarak dikkatleri üzerine çeken CHP’li Burak Erbay ise, yasanın ilk kurbanının Meclis Başkanlığınca kendisine verilen 10 bin lira ceza nedeniyle kendisi olduğunu söylemişti.

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Yorumlar

Abdullah Murat

Dünyanın neresinde olup olmadığı önemli değil. Allahın indirdiğine göre çıkarılmamış hiçbir yasa yerinde olamaz. Hepsi zulumdür. Adaletsizliktir Allahın emrettiği düzenin bozgunculuğu en kutsal olanın satılması çok çirkin bir hainliktir. Allahın emrettiği düzeni sağlamakla kitabı kuran olan herkes mükelleftir Farzı ayndır. Bu can güvenliğinden önemli bir numaralı şeref onur özgürlük ve beka meselesidir Çünkü bunun dışı islamın dışı küfür ve şirk ortamı bu işi yapanlarda kafirlerin takendileridir buyurulmaktadır. Allahın emrettiği düzenin temelden kaldırılması yıkılması engellenmesi ve bozgunculuğun cezası ise sürülmek el ayak çapraz kesilmesi ve idamdır. Kurana göre bu milletin durumu ve cezasıdır Bu büyük ilahi uyarı ve Allahın sınırı görmezden gelinmektedir. Bu öyle bir felaket öylebir fitne ortamıdır ki ebedi cehennem azabına sürüklemekte ve pislik ve zulum içinde bu büyük günahlara bulaştırmaktadır.
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