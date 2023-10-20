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Aktüel Demirtaşlı minikler de artık ‘Ana Kucağında’
Aktüel

Demirtaşlı minikler de artık ‘Ana Kucağında’

Yeniakit Publisher
2023-10-20 18:40:00 -
Demirtaşlı minikler de artık ‘Ana Kucağında’

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin okul öncesi eğitimde bir marka haline gelen Ana Kucakları artık Demirtaşlı miniklere de ev sahipliği yapıyor. Bu dönem başında eğitime başlayan Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Ana Kucağını ziyaret eden Başkan Alinur Aktaş, çocuklarla sohbet etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin özellikle dar gelirli ailelerin çocuklarının da okul öncesi eğitim hizmetlerinden faydalanabilmesi amacıyla 2019 yılında başlattığı Ana Kucakları, zengin müfredatıyla da çocukları geleceğe en iyi şekilde hazırlıyor. Bu dönem eğitime başlayan Demirtaş Ana Kucağı ile sayıları 29’a ulaşan merkezlerde halen 3500’e yakın öğrenci eğitim görüyor. Fırsat buldukça Ana Kucaklarını ziyaret edip, çocuklarla buluşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın son durağı da Demirtaş Ana Kucağı oldu. Hayvanları Koruma Günü kapsamında kedi evi yaparak, önemli bir farkındalığa imza atan Demirtaşlı miniklerle bir araya gelen Başkan Aktaş, sohbet ettiği çocuklara eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Serüvenin ilk aşamaları

Okul öncesi dönemin bir çocuğun gelişimi için çok önemli olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “Hayat boyu devam edecek önemli serüvenin ilk aşamaları. Biz sorumlu belediyecilik anlayışıyla gerçekten insanların hayatına dokunmaya çalışıyoruz. Belki birileri çok rahatlıkla anaokullarına ulaşabiliyor ama ulaşamayan ailelerimiz de var. Bursa'nın dört bir yanında 29 ayrı noktada bu hizmeti vermeye devam ediyoruz. Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Ana Kucağı’mız da bu dönem başında eğitime başladık. Şu an itibariyle 80 civarında öğrencimiz var ama inşallah bu sayı giderek artacak. Şehriyle barışık, annesine, babasına ve büyüklerine saygılı, küçüklerini seven, eşyasını koruyan, sokak hayvanlarına karşı duyarlı, doğaya karşı duyarlı, çevresini koruyan, çalışkan, gayretli, hedefleri olan vatan, millet, bayrak yolunda gerçekten gözünü hiçbir şeyden esirgemeyen nesiller yetişsin istiyoruz. Ve bu noktada da yavrularımıza yatırım yapıyoruz” diye konuştu.


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