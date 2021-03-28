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Gündem Demirtaş'la kahvaltı edebileceği mesajını vermişti! Meral Akşener'in partisinden Atatürkçülük şovu
Gündem

Demirtaş'la kahvaltı edebileceği mesajını vermişti! Meral Akşener'in partisinden Atatürkçülük şovu

HDP'nin terör tutuklusu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la kahvaltı edebileceği mesajını veren Meral Akşener'in Genel Başkanı olduğu İP'te, partililer siyah önlük giyip Andımız'ı okuyarak Atatürkçülük şovu yapmaya kalktı.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 18:49:00 -

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin terör tutuklusu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la kahvaltı edebileceği mesajını veren Meral Akşener'in Genel Başkanlığını yaptığı İP'te, partililer şimdi de Atatürkçülük yapmaya kalktı.

Şov için çocuklaşan İP Kastamonu İl Başkanlığı üyeleri, siyah önlük giyerek şehir merkezinde Andımızı okudu.

Terör örgütüne göz kırpan İP'in şimdi de Atatürkçülere göz kırpması sosyal medyada tepkilere neden oldu.

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