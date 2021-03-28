Demirtaş'la kahvaltı edebileceği mesajını vermişti! Meral Akşener'in partisinden Atatürkçülük şovu
HDP'nin terör tutuklusu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la kahvaltı edebileceği mesajını veren Meral Akşener'in Genel Başkanı olduğu İP'te, partililer siyah önlük giyip Andımız'ı okuyarak Atatürkçülük şovu yapmaya kalktı.
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin terör tutuklusu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la kahvaltı edebileceği mesajını veren Meral Akşener'in Genel Başkanlığını yaptığı İP'te, partililer şimdi de Atatürkçülük yapmaya kalktı.
Şov için çocuklaşan İP Kastamonu İl Başkanlığı üyeleri, siyah önlük giyerek şehir merkezinde Andımızı okudu.
Terör örgütüne göz kırpan İP'in şimdi de Atatürkçülere göz kırpması sosyal medyada tepkilere neden oldu.