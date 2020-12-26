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Siyaset Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi!
Siyaset

Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi!

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM), eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verdiği 'tahliye edilmesi' yönündeki kararı sonrasında Demirtaş'ın avukatları tarafından yapılan tahliye talebi reddedildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-26 18:30:00 - 2020-12-26 18:43:34
Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi!

Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği, Selahattin Demirtaş'ın avukatları tarafından yapılan tahliye talebine ilişkin ret kararı verdi.

Mahkeme, Demirtaş'ın tutukluluğunun devamına hükmetti

AİHM'in ikircikli bir tavırla, 'Derhal tahliye edilmeli' kararı sonrası eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi. Başvuruyu değerlendiren Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği, Demirtaş'ın hukuki durumunda bir değişiklik bulunmadığına kanaat getirerek tahliye talebini reddetti ve Demirtaş'ın tutukluluğunun devamına hükmetti.

 

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Yorumlar

Hadi hayırlısı.

En sonunda S.Demirtaş hapsi herkesin başını yiyecek. Hüdapar'i seçtirmek, AKP'nin oyları için bu kanunsuzluk yapılıyor da. Sonucunda dua edinde S.Demirtaş'a birşey olmasın. Irak ve Suriye'den daha kötü olmayalım da.
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b6sen

OHA ve de ÇÜŞŞŞ... siz demirtaş dedikçe ben yasin BÖRÜ yü hatırlıyorum dedim,, bilirsiniz...ben başlattım...zararı yok bilmeseniz de olur... önemli olan doğru yerde durmak.... demirtaş teröristtir NOKTA.
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