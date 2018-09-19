Demirtaş’ın kitabını daha basılmadan ödüle aday gösterdiler!

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Batı, Türkiye düşmanı terör örgütlerine ve illegal yapılara kucak açmaya onlara adeta ‘üs’ olmaya devam ediyor. Vatanına ihanet edenler, teröristler, terör seviciler kendilerini batı ülkelerine atarak kurtarabiliyorlar. Batı’nın özellikle Avrupa ülkelerinin FETÖ ve PKK gibi Türkiye düşmanı terör örgütlerine verdikleri desteğe her gün bir yenisi ekleniyor.

Buna son olarak Türkiye’de tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın “Seher” adlı öykü kitabının Fransa’da önemli bir ödüle aday gösterilmesi eklendi.

DAHA BASILMADAN ÖDÜLE ADAY GÖSTERİLDİ

Ancak Demirtaş’ın söz konusu kitabı henüz 14 Eylül’de Fransa’da yayımlanmışken, Prix Médicis listesine girmesi ise baskıdan önce açıklandı. Yani kitap daha basılmadan ödüle aday gösterildi. Demirtaş’ın kitabınının alel acele listeye sokulması ve ödüle aday gösterilmesi edebiyat dünyasında şaşkınlık meydana getirdi.

TÜRKİYE ‘BASKICI’ BİR KONUMA OTURTULMAK İSTENİYOR

Bugünkü yazısında bu konuya değinen Habertürk yazarı Oray Eğin, Prix Médici’nin verdiği kararların keyfi olduğunu belirterek, verilen birçok ödülde politik faktörlerin ön planda olduğuna dikkat çekti.

Oray Eğin’e göre Demirtaş’ın “Seher” kitabının Fransa’daki yayımcısı olan Emmanuelle Collas bir süredir ömrünü kitabın promosyonuna adadı. Fransa basınında sık sık Demirtaş’ın kitabıyla ilgili övgü dolu haberler çıkıyor, imza günleri düzenleniyor.

Eğin, Batı’nın gerçeklikten uzak bir şekilde Demirtaş’a vermiş olduğu bu desteği dünya çapında Türkiye’nin baskıcı görünüme oturtulmak istenmesi olarak yorumladı. Eğin “Belli ki bu ödülle birlikte Batılı aydınlar Demirtaş’ı bambaşka bir konuma taşımak, Türkiye üzerinde baskı unsuru oluşturmanın bir başka dayanağı olarak kullanmak istiyor” diye yazdı.

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