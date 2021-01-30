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Gündem Demirtaş'ın annesini 'evlat nöbeti' çağrısı: Gel, çocuğunu PKK'dan iste!
Gündem

Demirtaş'ın annesini 'evlat nöbeti' çağrısı: Gel, çocuğunu PKK'dan iste!

Oğlu kaçırıldığı için HDP binası önünde nöbet tutan baba, Selahattin Demirtaş'ın annesi Sadiye Demirtaş'a seslenerek "Gel çocuğunu PKK'dan iste." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-30 17:58:00 - 2021-01-30 18:02:31
Demirtaş'ın annesini 'evlat nöbeti' çağrısı: Gel, çocuğunu PKK'dan iste!

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP'nin Diyarbakır'daki binası önüne geldi.

Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı.

Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu.

Evladı kaçırılan aileler eyleme başladı

Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

Demirtaş'ın annesini evlat nöbetine çağırdı

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, 2015 yılında fırında çalışırken, kaçırılan oğlu Fatih için evlat nöbetini sürdüren Abdullah Demir, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın annesi Sadiye Demirtaş'a seslenip, eyleme katılmasını istedi.

"Gel çocuğunu PKK'dan iste"

Demir, "Selahattin Demirtaş'ın annesi diyor ki 'Benim oğlum terörist değil'. Diğer oğlu Kandil'de teröristlerin başıdır. Selahattin Demirtaş'ın yatağı, yemeği, her şeyi var.

Annesi onun serbest bırakılmasını istiyor ama dağdaki oğlunu istemiyor. Gelsin, bu ailelere katılsın. Sen annesin, gel çocuğunu iste PKK'dan. Demirtaş terörist değilse sen neden istemiyorsun dağdaki oğlunu?

Ama bu hak, onlara kalmaz. Oğlum kaç, gel. Türk adaletine teslim ol. Sizi kandırıyorlar." diye konuştu.

Evladına kavuşan aile sayısı 20 oldu

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin'in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.

 

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