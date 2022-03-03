Demirtaş’a övgüler düzen oyuncu bakın hangi partili çıktı!

Kanal D'nin ahlaksız dizisi Camdaki Kız'da Feride karakterini oynayan Nur Sürer, Armağan Çağlayan'a konuştu.

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin cezaevinde tutuklu bulunan eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın savunuculuğu yapan Sürer, CHP’li bir ailenin çocuğu olduğunu söyledi.

CHP'li bir ailede büyüdüğünü anlatan Nur Sürer, annesinin siyasetle iç içe olduğunu ifade etti.

Bursa'da Pınarbaşı diye bilinen bölgeye, annesi ile birlikte mitinglere gidip siyasetçileri dinlediklerini dile getirdi. Babasının da siyasetten uzak olmadığını belirten Sürer, "Babam aylarca parti peşinden giderdi, gelmezdi. Anne ve babası böyle olunca ilgileniyor insan siyasetle. Demek ki aileden kaynaklanan bir şey." diye konuştu.

Siyasete olan ilgisini ailesine bağlayan oyuncu, "Oyuncu olmasaydım belki siyaset girerdi hayatıma. Belki sendikalı olurdum." dedi.

Demirtaş, Türkiye'ye hediyeydi

Her ne kadar aktif olarak siyasetin içinde yer almasa da siyasi açıklamalar yapan Nur Sürer geçtiğimiz günlerde sosyal medyada gündem olmuştu. Sürer'in Selahattin Demirtaş'ı işaret ettiği "Türkiye'ye hediye gibi bir şeydi ama şimdi siyasi rehine, ne yaptı ki tutuklu?" şeklindeki skandal sözleri büyük tepkiye neden olmuştu