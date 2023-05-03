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Siyaset Demirtaş ve çetesi filmden rahatsız olmuştu... 6-8 Ekim Filmi'nin ne zaman yayınlanacağı açıklandı
Siyaset

Demirtaş ve çetesi filmden rahatsız olmuştu... 6-8 Ekim Filmi'nin ne zaman yayınlanacağı açıklandı

Yeniakit Publisher
2023-05-03 17:55:00 - 2023-05-03 18:00:29

Kurban eti dağıtırken şehid edilen Yasin Börü ve arkadaşlarının hikayesini anlatan filmin ne zaman yayına gireceği açıklandı.

Kurban eti dağıtırken şehid edilen Yasin Börü ve arkadaşlarının hikayesini anlatan filmin ne zaman yayına gireceği açıklandı.

Filmin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ''Karanlıkta dile getirmekten çekindiğiniz hakikatler bir gün aydınlıkta işitilecektir...
Şimdi gerçeklerle yüzleşme zamanı...

Zalimlerin maskesini indirip gerçek yüzünü deşifre edecek 6-8 Ekim filmi bu akşam 21.00'de Youtube.com/@kanliekim adresinde...

#YasinBörüFilmiYayınlanıyor'' denildi.
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