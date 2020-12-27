Demirtaş üzerinden tüm Türkiye’ye tehdit: Hadi bırakmayın bakalım ne oluyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) AK Parti özelinde Cumhur İttifakı’nı devirebilmek için terör örgütü PKK ile yaptığı anlaşmanın diyetini, vatan hainleriyle aynı söylemlerde bulunarak ödüyor. Son olarak dün Meclis’te bir konuşma gerçekleştiren CHP Milletvekili Turan Aydoğan, onlarca sivilin öldürülmesinden sorumlu olan PKK’lı Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmaması durumunda Türkiye’nin başına işlerin geleceğini ve herkesin açlıktan öleceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “AİHM’nin kararı bizi bağlamaz” şeklindeki sözünü hatırlatan Aydoğan, “Hiç mi yüzünüz kızarmıyor ya? Söylesenize Sayın Cumhurbaşkanına içinizdeki hukukçular ‘Kardeşim, bağlar, bal gibi bağlar.’ Yarın uygulayacaksın, hadi uygulama, hadi uygulama da göreyim, hadi uygulama da bak başına neler geliyor.” dedi.

“Açlıktan ölürsünüz”

Türkiye'yi ekonomik olarak bitirmek isteyenlerin adeta sözcülüğüne soyunan memleket muhalifi Aydoğan şu sözlerle AK Parti üzerinden tüm Türkiye'yi tehdit etti:

“Avrupa Konseyi’ne bu kadar ters düşmenin zannediyor musunuz böyle karşılıklı sözlerle geçiştirilecek yanı var? Parasızlıktan ölüyorsunuz. Kuruş ararsınız kuruş, size bir kuruş para vermezler. En büyük ticareti Avrupa'yla beraber yapıyorsunuz, bu kadar özgürlük katliamcı olur, bu kadar da verilen kararlara karşı ve öyle kafanıza göre takılırsanız açlıktan ölürsünüz.”