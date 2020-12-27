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Siyaset Demirtaş üzerinden tüm Türkiye’ye tehdit: Hadi bırakmayın bakalım ne oluyor
Siyaset

Demirtaş üzerinden tüm Türkiye’ye tehdit: Hadi bırakmayın bakalım ne oluyor

AK Parti’yi devirmek için vatan hainleriyle düşüp kalkan CHP, PKK’lıların söylemlerini de benimsedi. Meclis’te konuşan CHP’li Turan Aydoğan, PKK’lı Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmasını isteyerek tüm Türkiye’yi tehdit etti. AİHM’nin kararını hatırlatan Aydoğan, “Hadi uygulama da göreyim, hadi uygulama da bak başına neler geliyor” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 07:58:00 - 2020-12-27 08:06:16
Demirtaş üzerinden tüm Türkiye’ye tehdit: Hadi bırakmayın bakalım ne oluyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) AK Parti özelinde Cumhur İttifakı’nı devirebilmek için terör örgütü PKK ile yaptığı anlaşmanın diyetini, vatan hainleriyle aynı söylemlerde bulunarak ödüyor. Son olarak dün Meclis’te bir konuşma gerçekleştiren CHP Milletvekili Turan Aydoğan, onlarca sivilin öldürülmesinden sorumlu olan PKK’lı Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmaması durumunda Türkiye’nin başına işlerin geleceğini ve herkesin açlıktan öleceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “AİHM’nin kararı bizi bağlamaz” şeklindeki sözünü hatırlatan Aydoğan, “Hiç mi yüzünüz kızarmıyor ya? Söylesenize Sayın Cumhurbaşkanına içinizdeki hukukçular ‘Kardeşim, bağlar, bal gibi bağlar.’ Yarın uygulayacaksın, hadi uygulama, hadi uygulama da göreyim, hadi uygulama da bak başına neler geliyor.” dedi.

“Açlıktan ölürsünüz”

Türkiye'yi ekonomik olarak bitirmek isteyenlerin adeta sözcülüğüne soyunan memleket muhalifi Aydoğan şu sözlerle AK Parti üzerinden tüm Türkiye'yi tehdit etti:

Avrupa Konseyi’ne bu kadar ters düşmenin zannediyor musunuz böyle karşılıklı sözlerle geçiştirilecek yanı var? Parasızlıktan ölüyorsunuz. Kuruş ararsınız kuruş, size bir kuruş para vermezler. En büyük ticareti Avrupa'yla beraber yapıyorsunuz, bu kadar özgürlük katliamcı olur, bu kadar da verilen kararlara karşı ve öyle kafanıza göre takılırsanız açlıktan ölürsünüz.

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Yorumlar

Deli İbo

Ulan soytarı İMF'nin çocukları, SAROZ'un çocukları, bu memlekette sizin hainliğinizi görmeyi, aç kalmaya tercih ederim. Yeterin be gavurun diktelerini bu Millet'e sufle etmekten başka bir bok yemediniz. Biraz Milli olun ya, omurgasız taciz ve tecavüzcü mahluklar.
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Bır Garip

Ölmeyiz sevinme ölseydık kurtuluş savaş sırası yıyecekot dahi bulamadı dedelerımız nınelwrımuz özgür dındar olalım vatan sağ olsın bize bir şey olmaz
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