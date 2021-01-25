'Demirtaş serbest bırakılmalı' diyen AİHM'den eşcinsel sapkınlara skandal destek!

Yaptığı sokağa çıkma çağrısıyla Kobani olaylarının yaşanmasına sebep olan Demirtaş için 'serbest bırakılmalı' kararını açıklayan AİHM, Romanyalı iki sapkın travesti için de skandal bir karara imza attı.

Özel hayata saygı hakkına ihlal!

AİHM, Romanya'dan 'isim değişikliği' başvurusunda bulunan iki sapkın travestinin cinsiyet kimliklerinin Romanya mahkemelerince tanınmamasını 'özel hayata saygı hakkına haksız bir müdahale' olarak değerlendirdi.

Romanya sapkınların isim değişikliği için operasyon şartı istedi

Başvuran sapkınlardan birisi 2014’te nüfustaki cinsiyet ibaresinin erkek olarak düzenlenmesi ve yeni isminin yazılması için, Bükreş’teki yerel mahkemeye başvurdu. Mahkeme ise nüfus kayıtlarında değişiklik yapılması için operasyon yaptırma şartını koştu. Diğer sapkının başvurusu da aynı gerekçe ile reddedildi.

Sapkınlar AİHM'e koştu

Her iki sapkın da ülkelerinde verilen kararı AİHM'e taşıdı. AİHM sapkınların başvuru üzerine, 'trans başvurucuların trans geçiş operasyon şartını yerine getirmedikleri gerekçesiyle cinsiyet kimliklerinin hukuken tanınmaması, özel hayata saygı hakkının ihlalidir' kararını verdi.