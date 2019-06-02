Demirtaş: “İlkadım’da yaşamak bir ayrıcalıktır”

Vatandaşlarla bir araya gelmek için ilçeyi dolaşarak esnaf ziyaretleri yapan İlkadım Belediye Necattin Demirtaş, "Yaşanabilir bir İlkadım için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmalarımıza devam etmekteyiz. İlkadım’da yaşamak bir ayrıcalıktır" dedi.

İlkadım Belediye Necattin Demirtaş, mahallelerde esnaf ve kahvehane ziyaretleri yaparak, vatandaşın talep ve önerilerini dinliyor. Esnaf ziyaretlerindesahada belediye faaliyetlerini yerinde incelerken, bölgedeki esnafları da ziyaret ediyor.

Yapılan ziyaretler sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Demirtaş, "Yerel bir yönetici olarak bizleri seçimle görev başına getiren vatandaşlarımızın ayağına giderek, sorunlarını ve önerilerini yerinde dinlemek daha doğru. Vatandaştan kaçan değil, vatandaşla her an birlikte, yan yana ilçemizi yönetmeye çalışıyoruz. Yöneticilik demek, devamlı halkın yanında olmak ve onların istek ve taleplerine çözüm bulmaktır. İlkadım’dayaşamak bir ayrıcalıktır. İlçemize daha sağlıklı ve kaliteli hizmet verebilmek adına da vatandaşla bire bir sürekli iletişim halindeyiz" diye konuştu.