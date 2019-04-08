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Demirtaş: "Herkesi kucaklayan bir anlayışla çalışacağız"

İlkadım Belediyesi’nde 2019-2024 dönemi ilk meclis toplantısı İlkadım belediye Başkanı Necattin Demirtaş’ın başkanlığında gerçekleştirildi.

08 Nisan 2019 Pazartesi 17:16
Demirtaş: "Herkesi kucaklayan bir anlayışla çalışacağız"

İlkadım Belediyesi’nde 2019-2024 dönemi ilk meclis toplantısı İlkadım belediye Başkanı Necattin Demirtaş’ın başkanlığında gerçekleştirildi.


İlkadım Belediyesi’nde 2019-2024 dönem ilk meclis toplantısı İlkadım Belediyesi Yeni Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu’nda yapıldı. İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda encümen ve komisyon üyeleri seçilirken tüm partilerin meclis üyeleri tam katılım sağladı.



“Ortak payda İlkadım’a hizmet”


Yeni meclis üyelerinin kendilerini tanıtması ile başlayan ilk meclis toplantısında İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ve meclis üyelerinin başarı temennilerinin ardından tüm üyeler sıra ile söz alırken ortak payda İlkadım’ın menfaatine olan çalışmaların olacağı vurgulandı. Gündeme dair 11 maddenin görüşüldüğü ve komisyon oylamalarının yapıldığı toplantıda 1. Başkan Vekili Hayri Atmaca, 2. Başkan Vekili ise Yavuz Yılmaz seçildi. Encümen Üyeliğine de Mustafa Umar, Ahmet Varol ve İbrahim Arslan seçilirken Katip Üyeleri İbrahim Üstün Murat Gürbüz oldu.



"İlkadım’a hizmeti el birliği ile yapacağız"


2018 yılı belediye başkanı faaliyet raporunun sunumunun ardından meclis üyelerine hitap eden Başkan Demirtaş,"İlkadım’a hizmet için herkesi kucaklayan bir anlayış ile çalışacağız. Hangi partiden olursa olsun meclisimizin ilk önceliği vatandaşımızın refahı, en iyi hizmeti alması ve hem ilçemizi hem de şehrimizi geleceğe taşımak olacaktır. İlkadım’a hizmeti el birliği ile yapacağız. Bu anlayış ile İlkadım’a hizmet için gönüllü olmuş siz değerli meclis üyesi arkadaşlarıma şimdiden teşekkür eder ve başarılar dilerim" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 17:16
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