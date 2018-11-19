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Demirtaş Diyarbakır'dan aday olacak iddiası!

Edirne Cezaevi'nde iki yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın adı Diyarbakır Büyükşehir Belediye adaylığı için geçiyor.

19 Kasım 2018 Pazartesi 09:32
Demirtaş Diyarbakır'dan aday olacak iddiası!

HDP'de yerel seçimler için aday belirleme çalışmaları sürüyor. Partinin yetkili organlarında başvurular değerlendirilirken, kulislerde Diyarbakır için 2 yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın aday gösterilebileceği konuşuluyor.

Yerel seçim çalışmalarını sürdüren HDP'de Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da adı konuşuluyor. Parti kulislerine göre Demirtaş hakkında verilmiş bir hapis cezası var, ancak bu ceza kesinleşmediği için adaylığına engel bir durum yok. Demirtaş'ın adaylığının partiye büyük heyecan katacağı değerlendirmeleri yapılıyor.

HDP yerel seçim gündemiyle yaptığı MYK, Parti Meclisi ve il eş başkanları toplantılarını tamamladı. Toplantılarda yerel seçim stratejisi, doğu ve batıda ittifak olasılıkları konuşulurken aday başvuru süresi için de takvim oluşturuldu. 

Gazete Duvar'ın haberine göre, HDP, kayyım atanan büyükşehir ve il belediyelerini alma konusunda kararlı. Bu illere adaylar belirlenirken kayyım ihtimali dikkate alınacak, AK Parti'nin kriminalize edemeyeceği isimler tespit etmek için özel bir çaba harcanacak. Bu çerçevede kazanılabilecek belediyeler olan Van'da Celal Doğan, Diyarbakır'da Ahmet Türk gibi isimler üzerinde duruluyor.

15-20 BELEDİYE ETKİLENEBİLİR: Yerel seçimlerle ilgili hazırlanan fizibilite çalışmalarına göre kayyım atanan belediyeleri yeniden kazanmak mümkün. Ayrıca bu belediyelerin üzerine aralarında illerin de bulunduğu 15-20 belediye başkanlığı eklenebileceği değerlendirmeleri yapılıyor. İl düzeyinde alınabileceği konuşulan kentler Kars, Ardahan ve Bingöl. Doğru strateji izlenirse bu üç ilden özellikle Kars'ta şansın yüksek olduğu konuşuluyor.

DİYARBAKIR İÇİN DEMİRTAŞ ÖNERİSİ: HDP'de en çok merak edilen belediye başkan adaylarından biri Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne gösterilecek isim. Parti kulislerine göre, Edirne Cezaevi'nde 2 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ismi Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için 'ciddi ciddi' konuşuluyor.

ALDIĞI CEZA ADAY OLMASINA ENGEL DEĞİL: Demirtaş çözüm sürecindeki 2013 Nevruz'unda yaptığı konuşmalar nedeniyle geçtiğimiz Eylül ayında 4 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Daha sonra Demirtaş hakkında verilen bu karar temyiz edildi. Karar kesinleşmedikçe Demirtaş'ın ilk mahkemede aldığı ceza aday olmasına engel değil. Parti kulislerine göre Demirtaş'ın aday ilan edilmesi partiye büyük heyecan katar. Ancak Demirtaş'ın bu süreçte cezası kesinleşirse adaylığı düşer.

AİHM BAŞVURUSU 20 KASIM'DA SONUÇLANACAK: Bu arada 2 yılı aşkın süredir Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demirtaş'ın AİHM'deki başvurusunun 20 Kasım'da karara bağlanacak. Bu tarihin açıklandığı gün Demirtaş da avukatları aracılığıyla kullandığı sosyal medya hesabını yeniden harekete geçirdi. Demirtaş'ın her pazartesi günü sosyal medya hesabından paylaşım yapacağını açıklaması, mesajında "Seçim bitti, ketıl sustu" denilmesin sonra" sözleri de adaylık iddialarını güçlendirdi.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 09:32
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  3. Kars
  4. Edirne
  5. Diyarbakır
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