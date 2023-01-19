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Siyaset Demirtaş cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda kararını duyurdu
Siyaset

Demirtaş cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda kararını duyurdu

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, “Aktif siyasete girmeyi hiç düşünmüyorum” dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-19 15:21:00 -
Demirtaş cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda kararını duyurdu

Edirne Cezaevi’nde bulunan HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, Twitter’dan açıklama yaparak, “Aktif siyasete girmeyi hiç düşünmüyorum” dedi.

Kendisinin siyasete gireceği ve HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterileceği yönündeki iddialara yanıt veren Başak Demirtaş, “Aktif siyasete girmeyi hiç düşünmüyorum” dedi.

"Düşünmüyorum"

Demirtaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Merhabalar, zaman zaman değerli gazeteciler soruyorlar, bir açıklama yapmak isterim. Aktif siyasete girmeyi hiç düşünmüyorum. Ben de HDP’nin, Emek ve Özgürlük İttifakının ve desteklenecek adayın başarısı için elimden gelen her şeyi yapacağım”

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