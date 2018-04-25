Demirören Ahmet Hakan'ın ipini çekti!

Hakan, CNN Türk'teki "Tarafsız Bölge" programına ve Hürriyet'teki yazılarına ise devam edecek. Kanal D Haber'in başına gelecek isim ise belli oldu.

Medyatava'nın haberine göre, Kanal D'nin Haber Daire Başkanlığı koltuğuna, Show Ana Haber'in Genel Yayın Yönetmenliği'ni yürüten Ramazan Kurnaz oturacak. Kurnaz, Kanal D'ye 5 ekip arkadaşıyla birlikte gelecek.

Kurnaz yönetimindeki Kanal D Ana Haber'i ise mayıs ayının ortasından itibaren Show Ana Haber spikeri Ece Üner'in sunacağı iddia edildi.