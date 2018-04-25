Demirören Ahmet Hakan'ın ipini çekti!
Kanal D Haber'de büyük değişim için düğmeye basıldı. Ahmet Hakan, Haber Daire Başkanlığı görevini bırakıyor.25 Nisan 2018 Çarşamba 15:21
Hakan, CNN Türk'teki "Tarafsız Bölge" programına ve Hürriyet'teki yazılarına ise devam edecek. Kanal D Haber'in başına gelecek isim ise belli oldu.
Medyatava'nın haberine göre, Kanal D'nin Haber Daire Başkanlığı koltuğuna, Show Ana Haber'in Genel Yayın Yönetmenliği'ni yürüten Ramazan Kurnaz oturacak. Kurnaz, Kanal D'ye 5 ekip arkadaşıyla birlikte gelecek.
Kurnaz yönetimindeki Kanal D Ana Haber'i ise mayıs ayının ortasından itibaren Show Ana Haber spikeri Ece Üner'in sunacağı iddia edildi.
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