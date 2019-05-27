Demiroğlu Bilim Üniversitesi öğretim görevlisi alım başvuruları 2019

Demiroğlu Bilim Üniversitesi öğretim üyesi alımı ilanı yaptı. İlana göre Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görevlendirilmek üzere 1 öğretim üyesi alınacak. Demiroğlu Bilim Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019 başvuruları 27 Mayıs’ta başlamış olup son başvuru tarihi ise 10 Haziran. Demiroğlu Bilim Üniversitesi öğretim üyesi alım şartları merak edilmekte. İşte Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanına ilişkin detaylar…

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı şu şekilde: Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Öğretim Görevlisi alınacaktır. Genel Şartlar: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adayların; Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, yayınlar, diploma ve uzmanlık belgesinin noter tasdikli kopyaları, transkript ile yabancı dil belgesi, ALES sonuç belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğrafı kapsayan 1 adet dosya ile birlikte şahsen Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanlığı’na (Büyükdere Cad. No: 120/1 Esentepe/Şişli/İstanbul Tel: (212) 213 64 83/169) teslim etmeleri gerekmektedir.

Son Başvuru Tarihi : 10.06.2019

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi : 12.06.2019

Sınav Giriş Tarihi : 14.06.2019

Sonuç Açıklama Tarihi : 18.06.2019

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.demiroglu.bilim.edu.tr

Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

Demiroğlu Bilim Üniversitesi öğretim üyesi alım ilan detayları için tıklayınız

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