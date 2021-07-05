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Ekonomi Demiroğlu Bilim Üniversitesi 9 öğretim üyesi alacak
Ekonomi

Demiroğlu Bilim Üniversitesi 9 öğretim üyesi alacak

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 9 öğretim üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-05 13:27:00 -
Demiroğlu Bilim Üniversitesi 9 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Demiroğlu Bilim Üniversitesi ilanda belirtilen birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim  Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi alınacak.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların;
Dilekçe,  YÖK  formatında  öz  geçmiş,  yayın  listesi,  yayınlar,  diploma  ve  uzmanlık belgesinin  noter  tasdikli  kopyaları  ile  YDS,  ÜDS  veya  KPDS  sonuç  belgesi,  nüfus  cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 2 adet vesikalık fotoğrafı kapsayan 5 adet dosya ile birlikte şahsen Demiroğlu Bilim Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna (Yazarlar Sok. No: 17 Esentepe-Şişli-İstanbul Tel: (212) 273 26 90) teslim etmeleri gerekmekte.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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