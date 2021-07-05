Demiroğlu Bilim Üniversitesi 9 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Demiroğlu Bilim Üniversitesi ilanda belirtilen birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi alınacak.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların;

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, yayınlar, diploma ve uzmanlık belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 2 adet vesikalık fotoğrafı kapsayan 5 adet dosya ile birlikte şahsen Demiroğlu Bilim Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna (Yazarlar Sok. No: 17 Esentepe-Şişli-İstanbul Tel: (212) 273 26 90) teslim etmeleri gerekmekte.

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