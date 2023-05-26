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Yerel Demirköy'den depremzedelere yardım
Yerel

Demirköy'den depremzedelere yardım

Yeniakit Publisher
2023-05-26 07:14:00 -
Demirköy'den depremzedelere yardım

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde, depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla toplanan yardımlar dualarla Hatay'ın Defne ilçesine gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli 11 vilayeti etkileyen depremde etkilenen vatandaşlara yönelik yardımlar devam ediyor. Demirköy ilçesinde, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin desteğiyle bir kamyon yardım toplandı. Kırklareli Valisi Birol Ekici, Demirköy Kaymakamı Yaşar Şimşek, hayırseverleri, sivil toplum kuruluşları ve kurum yetkililerin katılımıyla ilçe merkezinde tören düzenlendi.

Deprem yardımlarının sağlanmasında katkıda bulunan tüm hayırseverler ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür eden Vali Birol Ekici, "Devletimiz, milletimiz ile gönül seferberliği içerisinde birlik ve beraberlik ruhuyla ara vermeden bölgenin yaralarının sarılması için her türlü yardım ve desteğe devam edecektir" dedi.

Kırklareli İl Özel İdaresine ait kamyona yüklenen yardımlar, dualarla Hatay merkez Defne ilçesine uğurlandı.

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