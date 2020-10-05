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Aktüel Demirci'nin "canlı" hafızası
Aktüel

Demirci'nin "canlı" hafızası

İlçede 35 yıldır fotoğrafçılık yapan Ali Özkahraman, koleksiyonculuğu ve fotoğraf arşivleriyle bölgenin "canlı hafızası" olarak biliniyor - Ali Özkahraman: - "Yaşım el verdikçe koleksiyonu büyütmeye gayret edeceğim ve çocuklarımıza hatıra, bir anı kalması için bırakacağım"

Yeniakit Publisher
2020-10-05 11:08:06 -
Demirci'nin "canlı" hafızası

MANİSA (AA) - NURULLAH KALAY - Manisa'nın Demirci ilçesinde 35 yıldır fotoğrafçılık yapan 58 yaşındaki Ali Özkahraman, ilçenin tarihine ışık tutan fotoğraf arşivinin yanı sıra koleksiyon merakıyla da tanınıyor.

Ali Özkahraman, Hacı Hasan Mahallesi'ndeki stüdyosunda mesleğini büyük titizlikle sürdürüyor.

Babadan kalma stüdyoya gelenler, Özkahraman'ın yıllarca biriktirdiği para, pul ve otobüs bileti koleksiyonunu inceleme şansı buluyor.

Demirci tarihine ilişkin fotoğraflardan oluşan "Demirci Cumhuriyeti" ismini verdiği kitabını 2013'te çıkaran Özkahraman, 1930'lu yıllara dair fotoğrafların bulunduğu bir albüm kitap daha çıkarmaya hazırlanıyor.

Ali Özkahraman, AA muhabirine, koleksiyonculuğa lise yıllarında merak sardığını söyledi.

O yıllarda pek çok kişinin pul, kartpostal, kibrit kutusu biriktirdiğini belirten Özkahraman, koleksiyonculuğa merakının hiçbir zaman kaybolmadığını anlattı.

Koleksiyonuna arkadaşlarının da katkıda bulunduğunu aktaran Özkahraman, 16 ülkeden 250'e yakın banknot ve madeni para koleksiyonuna sahip olduğunu, ayrıca pul ve biletlerin de arşivinde yer aldığını ifade etti.

Tarihe her zaman meraklı olduğunu dile getiren Özkahraman, "Koleksiyonu gören çoğu kimse 'Zamanında bu parayı kullanmıştım' diyor. Yaşım el verdikçe koleksiyonu büyütmeye gayret edeceğim ve çocuklarımıza hatıra, bir anı kalması için bırakacağım." diye konuştu.

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