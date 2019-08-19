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Demirci ustasından Sultan Alparslan’ı simgeleyen savaş aletleri

Muş’ta Malazgirt Zaferi’nin 948.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 11:32
Demirci ustasından Sultan Alparslan’ı simgeleyen savaş aletleri

Muş’ta Malazgirt Zaferi’nin 948. yıldönümü kutlamaları kapsamında hazırlıklar devam ederken, demirci ustası tarafından yapılan ve Sultan Alparslan’ı simgeleyen miğfer, mızrak, balta, kılıç ve kalkan ise Malazgirt’te sergilenecek.


Malazgirt Zaferi için hazırlıklar sürüyor. Bitlis Caddesi’nde demircilik yapan Cevat Aktaş, bir yandan teknolojiye direnerek dededen kalma demircilik işini yürütmeye çalışıyor bir yandan da Sultan Alparslan’ı simgeleyen savaş aletleri üretiyor. Yaklaşık 2 ay boyunca üzerinde çalıştığı el emeği göz nuru miğfer, mızrak, balta, kılıç ve kalkan yapımında sona gelen Cevat Aktaş, aletleri Muş Valiliğine teslim edeceğini ifade etti.


Malazgirt Zaferi’nin 948. yılı hazırlıklarının yapıldığını ifade eden Aktaş, “Burada kılıç, miğfer, balta, kalkan ve mızrak hazırlıyoruz. Bu aletlerin müzeye bırakılacağını tahmin ediyorum. Bunları valimize teslim edeceğiz. Bu aletler tamamen el işçiliğimle yapılmıştır. Makinesiz bir şekilde el emeği olarak yapıldı. Büyük emek gerektiren bir iş. Sultan Alparslan döneminde savaş bu aletlerle yapılmış ve sonucunda büyük bir zafer kazanılmış. Bizde o dönemi simgeleyen eserler yapıyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 11:32
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