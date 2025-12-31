Demirci Halı Dokuma ve Deneyimleme Atölyesi projesinin protokolü imzalandı

Protokol, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Kutlu Eser ile Erkan Kara arasında imzalandı. İmzalarla birlikte, ilçenin kültürel mirası açısından büyük önem taşıyan 120 yıllık tarihi okul binasının halı müzesi ve halı dokuma deneyimleme atölyesine dönüştürülmesi süreci resmen başladı.

Demirci Belediyesi tarafından hazırlanan ve Demirci Kaymakamlığı ile Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün ortak olduğu proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandı. Uygulama sürecinin Zafer Kalkınma Ajansı koordinasyonunda yürütüleceği bildirildi.

Proje kapsamında, Osmanlı Devleti döneminde 1905 yılında okul olarak inşa edilen ve uzun yıllar Abdurrahman Şerefbey İlkokulu olarak hizmet veren tarihi bina, bakım ve onarım çalışmalarının ardından “Demirci Halı Merkezi” olarak ilçeye kazandırılacak. Toplam 4 milyon 607 bin lira bütçeye sahip projede Demirci Belediyesi de eş finansman sağlayacak.

348 metrekare kapalı alana sahip tarihi binada; karşılama ve el sanatları satış merkezi, kültürel sergi odası, showroom ve halı dokuma deneyimleme atölyesi yer alacak. Merkezde kurulacak geleneksel el halısı tezgâhlarıyla birlikte yapı, üretim, deneyimleme ve sergileme işlevlerini bir arada sunacak.

Protokolün ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Erkan Kara, Demirci’de halıcılık geleneğinin yüzyıllardır yaşatıldığını belirterek, “Bu proje ile hem kültürel mirasımızı koruyacağız hem de tarihi bir yapıyı yeniden işlevlendirerek ilçemize kazandıracağız. Özellikle kadınlarımızın üretime katılacağı, meslek edineceği ve ekonomik gelir elde edeceği bir merkez oluşturuyoruz. Demirci Halısı'nı sadece yaşatmakla kalmayacak, aynı zamanda tanıtımını güçlendirerek marka değerini artıracağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Kara, projeye destek veren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na, Zafer Kalkınma Ajansı’na ve paydaş kurumlara teşekkür etti. Proje kapsamında ayrıca Demirci halısının tarihçesini ve kültürel değerini anlatan bir tanıtım filmi hazırlanacağı, merkez bünyesinde kurulacak Yöresel El Sanatları Satış Merkezi ile kadınların el emeği ürünlerini sergileyip satabilecekleri alanların oluşturulacağı bildirildi.