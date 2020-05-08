Demirci Belediye Başkanı, uzaktan eğitime katılamayan kardeşlere bilgisayar hediye etti

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde üniversite öğrencisi ve lise öğrencisi 2 kardeşin uzaktan eğitime katılamadığını öğrenen Belediye Başkanı Selami Selçuk, öğrencilere bilgisayar hediye etti.

Pazar Mahallesi'nde yaşayan Uşak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi Oğuzhan Gür, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan eğitim geçilince bilgisayarları olmadığı için kardeşiyle birlikte derslere katılamadıklarını Belediye Başkanı Selçuk'a bildirdi.

Selami Selçuk da makamında ağırladığı üniversite öğrencisi Oğuzhan Gür'e bilgisayar vererek, derslerinde başarılar diledi.

Her daim desteğe hazır olduklarını belirten Başkan Selçuk, "Zor dönemlerden geçsek de dayanışma içerisinde sorunları çözmeye, halkımızın ve öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Belediye Başkanı Selami Selçuk'a teşekkür eden üniversite öğrencisi Oğuzhan Gür de "Katılamadığım uzaktan eğitim derslerine bugünden sonra hem kendim, hem de kardeşim katılarak derslerimizden geri kalmayacağız." diye konuştu.