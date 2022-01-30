Demir yolu yatırımları hız kesmiyor! YHT hatlarına yenileri ekleniyor

BUĞRA KARDAN

2022 bütçe ödeneği 71 milyar TL olarak açıklanan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından demir yolu yatırımları odağa oturtuluyor. Rayları güvenli ve modern kılmak için gerekli her adım atılıyor. Yüksek hızlı tren (YHT) projelerine ise yenileri ekleniyor. Tamamlanan veya devam eden projelerden öne çıkanlar şu şekilde:

Talep yoğun

*Ankara-İstanbul YHT hattından yararlanan yararlanana. 14 istasyonlu hatta 6 vagonlu HT 65000 tren setleri ve 8 vagonlu HT 80000 tren setleri kullanılıyor. Toplam uzunluğu 511 kilometre olan Ankara-İstanbul YHT’de 31 adet tünel, 27 adet viyadük, 52 adet köprü, 212 adet alt ve üst geçidin yanı sıra 620 adet menfez var. Ankara-İstanbul YHT hattının Ankara-Eskişehir kesimi 13 Mart 2009 tarihinde açılmış, Eskişehir-İstanbul (Pendik) kesimi ise 2014’te inşa edilmişti. 25 Temmuz 2014 tarihinde de seferlere start verilmişti. 2019’da Marmaray’ın aktifleşmesiyle YHT, İstanbul’da Pendik’in ardından Bostancı, Söğütlüçeşme, Bakırköy ve Halkalı istasyonlarına kadar da yolcularını taşımaya başlamıştı.

13 istasyonlu

*13 istasyonlu İstanbul-Konya YHT hattının uzunluğu 673.21 kilometre. Hatta 6 vagonlu HT 65000 tren setleri kullanılıyor. İstanbulKonya YHT, Halkalı-Söğütlüçeşme-Konya güzergâhında hizmet veriyor.

Önemli görevler görüyor

*2011’de açılan AnkaraKonya YHT hattı, saatte 250-300 kilometre hıza uygun. Hat, Ankara’dan Konya’ya 1 saat 45 dakikada gitmeye imkân veriyor. Ankara-Konya YHT’de 6 vagonlu HT 65000 hızlı tren setleri ve 8 vagonlu HT 80000 hızlı tren setleri görev yapıyor. YHT hattının 5 istasyonu bulunuyor. Bunlar Ankara YHT Garı, Eryaman YHT Garı, Polatlı YHT Garı, Selçuklu YHT Garı ve Konya Garı olarak sıralanıyor.

Mesafeler kısalacak

*Ankara-Sivas YHT hattında çalışmalar devam ediyor. Tren garı yolcu kabulüne hazır durumda. Seferlerin 2022 yılında başlayacağı ifade ediliyor. Projede 405 kilometrelik hat üzerinde 8 istasyon inşa edilmiş vaziyette. İstasyonların 2’si Kırıkkale’de, 2’si Sivas’ta, 4’ü de Yozgat’ta bulunuyor. YHT hattı faaliyete geçtiğinde AnkaraSivas arasında 12 saat süren tren yolculuğu 2 saate inecek. Ankara-Yozgat arası 55 dakikaya, İstanbulSivas ise 5 saate düşecek.

6 milyon yolcu taşıyacak

*Ankara-İzmir YHT projesinde büyük ilerleme kat edildi. Proje tamamlandığında Ankara-İzmir arasındaki mesafe 824 kilometreden 624 kilometreye, seyahat süresi de 14 saatten 3.5 saate inecek. 508 kilometrelik hatta 41 adet tünel, 56 adet viyadük, 779 adet köprü ve menfez, 385 adet alt ve üst geçiş yer alacak. Hattan her sene 6 milyon yolcunun yararlanması planlanıyor.

Kazalar azalıyor

*Konya’yı 40 dakikada Karaman’a bağlayacak YHT hattı etkin. 102 kilometre uzunluğundaki hatta 74 köprü ile menfez, 39 geçit ve 17 yaya geçidi mevcut. Yük ve yolcu taşımacılığına ivme kazandıracak YHT projesi pek çok avantajı beraberinde getiriyor. Kazalar azalıyor, zamandan ve enerjiden tasarruf ediliyor. Karaman-Ulukışla güzergâhında ise yüzde 89 fiziki ilerleme kaydedildi. Projede sinyalizasyona yönelik çalışmalar sürüyor. Mersin ve Adana yönüne devam edecek hat tamamlandığında Marmara, İç Anadolu ile Akdeniz bölgeleri arasında hızlı tren bağlantısı kurulmuş olacak.

220.7 milyarlık harcama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, demir yolu yatırımlarıyla ilgili şunları ifade etti: “Demir yollarında yeni bir atılım başlattık. Multimodal taşımacılığın sağlanması amacıyla demir yolları yeni bir anlayışla ele alındı. Demir yollarını limanlara, havaalanlarına bağlıyoruz. Son 19 yılda demir yollarına toplam 220.7 milyar TL yatırım yaptık. Ülkemizi YHT işletmeciliği ile tanıştırdık. Bin 213 kilometre YHT hattı inşa ettik. Ağımızı yüzde 17 artışla 12 bin 803 kilometreye taşıdık. Demir yollarında verimliliği ve güvenliği arttırmak üzere sinyalli hatlarımızı yüzde 172; elektrikli hatlarımızı ise yüzde 180 artırdık. 2020’de salgına rağmen demir yolları tarafında yurt içi yük taşımalarında gerileme olmadı. Ayrıca ‘temassız taşımacılık’ avantajından dolayı uluslararası taşımalarda önemli artış öngörüyoruz.”