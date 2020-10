Demir yolu emeklisi "kara tren" tutkusunu bahçesinde sergilediği maketle yaşatıyor

TCDD'de buharlı lokomotif ve kazan armatürleri bölümlerinde 20 yıl çalıştıktan sonra 1986'da emekli olan 73 yaşındaki Olcay Günay, Bilecik'in İnhisar ilçesindeki evinin bahçesini tutkunu olduğu kara trenin yanı sıra mağara, şelale, çoban çeşmesi, su kuyusu ve yel değirmeni gibi objelerle süsledi - Günay: - "Hayalimde olan her şeyi yapabiliyorum. Kara trenin her şeyini ben yaptım. Kara trenin aşığıyım, kara tren benim her şeyim" - "6 yaşındayken veremden anne babamı kaybettim. Yetiştirme yurdundayken imtihanla TCDD'nin çıraklık okuluna girdim, 13 yaşımda bitirdim. O zaman buharlı lokomotifler vardı. Yerli ilk hava pompasını ben yaptım"