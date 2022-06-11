Demir yollarında yangın ve patlamalara müdahale için vagon geliştiriliyor

Demir yollarında özellikle petrol ve türevlerinin taşınması esnasında yaşanabilecek kazalarda, muhtemel deray (raydan çıkma), yangın, sızıntı, patlama gibi olayları önleme, olası kayıp ve zararları da minimuma indirme amacıyla üretilen "Kaza Kırım Acil Müdahale ve Tahliye Vagonu"nda gözler testlere odaklandı.

AA muhabirinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ (TÜRASAŞ) Faaliyet Raporu'ndan yaptığı derlemeye göre, ülkenin demir yollarında yerli ve milli sistemlerin kullanılmasına yönelik çalışmalarda önemli bir adım daha atılıyor. Bu kapsamda Türkiye'de ilk defa Kaza Kırım Acil Müdahale ve Tahliye Vagonu üretiliyor.

Özel amaçlı vagon tiplerinden olacak araç, özellikle petrol ve türevlerinin taşınması esnasında yaşanabilecek kazalarda, muhtemel deray, yangın, sızıntı, patlama gibi olayları önleme, olası kayıp ve zararları minimuma indirme yolunda hayati rol oynayacak.

Enerji kaynağı üzerinde olan vagon, yangın söndürme ekipmanlarına sahip olarak çalışacak ve muhtemel olaylara hızla müdahale imkanı verecek.

Projeyle ilk etapta yangına müdahale ve deray işlemlerinin emniyetli ortamda yapılması öngörülüyor. Bu sayede çevre kirliliğinin önlenmesi, kaza kırıma uğramış yakıtın zayi olmaması, deray halinde emniyetle tankın tahliyesi, çevre güvenliği alınarak riskin en aza indirilmesi, yangın durumunda uygun ekipmanlarla müdahale edilerek yangının bastırılması ve söndürülmesi amaçlanıyor.

Seferlere hızlı dönüşe olanak sağlayacak

Proje, tüm tedbirlerin alınarak kaza mahallinden yakıt vagonlarının güvenli bir şekilde kaldırılması, yol tamir çalışmalarının hızla yapılabilmesi ve güvenlik tedbirlerinin alınmasının akabinde demir yolu seferlerinin hızla normale dönmesine imkan tanıyacak.

Tasarım ve üretim çalışmaları tamamlanan projede, araç testleri devam ediyor.